Feci kazada hayatını kaybeden yayanın kimliği belli oldu

Kaza, Sepetlipınar Mahallesi D-130 Karayolu geçişi Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki 41 ST 138 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak önce yol kenarında yürüyen yayaya, sonra beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölündü. Yaya metrelerce savrulup yere çakılırken, otomobilin bölünen arka kısmı da iş yerine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.T., ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yayanın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yayanın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

İKİ ÇOCUK BABASI

Kazada hayatını kaybeden yayanın Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu'nda görevli özel eğitim başöğretmeni ve iki çocuk babası olan Orhan Gündoğdu olduğu öğrenildi. Gündoğdu'nun cenazesi memleketi Yozgat Şefaatli İlçesi Caferli Köyünde toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi - İHA