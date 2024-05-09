Feci kazada hayatını kaybeden yayanın kimliği belli oldu

Kaza, Sepetlipınar Mahallesi D-130 Karayolu geçişi Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki 41 ST 138 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak önce yol kenarında yürüyen yayaya, sonra beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölündü. Yaya metrelerce savrulup yere çakılırken, otomobilin bölünen arka kısmı da iş yerine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.T., ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yayanın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yayanın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
İKİ ÇOCUK BABASI
Kazada hayatını kaybeden yayanın Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu'nda görevli özel eğitim başöğretmeni ve iki çocuk babası olan Orhan Gündoğdu olduğu öğrenildi. Gündoğdu'nun cenazesi memleketi Yozgat Şefaatli İlçesi Caferli Köyünde toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi - İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Njg7kh - Cezalar az.araçlari yetersiz denetleyen bence baş sorumlu
Ufuk Demirci - Orhan hocam öğretmen arkadaşımdı. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Ama geri gelmeyecek. Bu canavarlara bir dur demek lazım ?
Gercek - 3 kuruşluk araçlarla altlarında ne lastik var ne bişey hız yapıyorlar artık kaldırımlarda güvenli degil yayalar için böyle sorumsuz kaza yapanlar cinayetle yargılanmalı gaziantepdeki kaza gibi 9 insanımız gitti şöför benim tansiyonum kalpım var diyor ozm neden direksiyona cıkıp insanların canını alıyorsun
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.