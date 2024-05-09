Kandıra Belediyesi Basın Yayın Müdürü Murat Yıldırım görevden alındı

KANDIRA BELEDİYESİNDE KADROLAR DEĞİŞİYOR
31 Mart’ta yapılan yerel seçimde AK Parti’den Kandıra Belediye Başkanı seçilen Erol Ölmez, kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. Ölmez, son olarak eski gazeteci Kandıra Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Murat Yıldırım’ı görevinden aldı. Yıldırım’ın yerine ise geçen dönem memur yapılan ve bir süre önce kendisine Özel Kalem Müdürü olarak atadığı Gülnur Bayram’ı basın yayına da vekâleten bakması için görevlendirdiği öğrenildi.
YILDIRIM GÖREVİ KABUL ETMEDİ
Başkan Ölmez, basın yayın müdürlüğünden aldığı Yıldırım’a aynı birimde çalışması için teklifte bulundu. Yıldırım, başkan Ölmez’in aynı birimde çalışması için teklif ettiği görevi kabul etmediği öğrenildi. Başkan Ölmez’in, Yıldırım’ı şimdilik hangi birimde görevlendireceği ise henüz belli değil.
Gülnur Bayram
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Njg7kh - Gúlnur hanıma yeni görevi uğurlu olsun.bizler Erol başkanın hep yanında olduk.
İnsaf ! - Murat beye çok büyük vefasızlık yapılmış!
asla kabul edilir birsey değil bu !
Erol ölmezin adaylığı esnasında murat beyin çabasını bizzat görmüştük..yazık olmuş
Besle kargayı oysun gözünü misali
Erol ölmeze bu hiç yakışmadı..demekki dostunu düşmanını ayırt edemeyecek kadar tecrübesizmiş .
Erol ölmez tecrübeli birini görevden alıp hiç tecrübesi olmayan bir kadına bu görevi devretmesi üstelik bir müdürlükte değil iki müdürlük vermesi çok düşündürücü !
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.