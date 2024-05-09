Kandıra Belediyesi Basın Yayın Müdürü Murat Yıldırım görevden alındı

KANDIRA BELEDİYESİNDE KADROLAR DEĞİŞİYOR

31 Mart’ta yapılan yerel seçimde AK Parti’den Kandıra Belediye Başkanı seçilen Erol Ölmez, kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. Ölmez, son olarak eski gazeteci Kandıra Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Murat Yıldırım’ı görevinden aldı. Yıldırım’ın yerine ise geçen dönem memur yapılan ve bir süre önce kendisine Özel Kalem Müdürü olarak atadığı Gülnur Bayram’ı basın yayına da vekâleten bakması için görevlendirdiği öğrenildi.

YILDIRIM GÖREVİ KABUL ETMEDİ

Başkan Ölmez, basın yayın müdürlüğünden aldığı Yıldırım’a aynı birimde çalışması için teklifte bulundu. Yıldırım, başkan Ölmez’in aynı birimde çalışması için teklif ettiği görevi kabul etmediği öğrenildi. Başkan Ölmez’in, Yıldırım’ı şimdilik hangi birimde görevlendireceği ise henüz belli değil.

Gülnur Bayram

Kaynak: Haber Merkezi