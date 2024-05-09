Engelli Meclisi ‘Can dostum’ projesini tanıttı: “Engelliler haftası farkındalık haftasıdır”

CAN DOSTUM PROJESİNİN TANITIMI GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından hayata geçirilen ‘Can Dostum’ projesinin tanıtım toplantısı bugün Maide Restoran’da gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıya Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ufuk Koçak, Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar, basın mensupları ve kent konseyi üyeleri katıldı.

ENGELLİ BİREYLERİ DEPREME HAZIRLAYACAĞIZ

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz tanıtım toplantısında şunları söyledi: “Bizim amacımız sivil toplum örgütlerini güçlendirmektedir. Yerel destek kapsamında STK’lar proje kültürü geliştirdi. Engelli meclisi 35 derneğin katılımı ile kentte ve ülkede güzel şeyler sağlıyor. Bugün 9 Mayıs Çölyak Farkındalık Günü’dür. Türkiye’ye model olacak projeyi buradan hayata geçirmek istiyoruz. Ufuk Başkan 1999 depreminde birçok uzvunu kaybetmiş ama hepimizden fazla yaşama sevincini kazanmış bir arkadaşımız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile görüşerek engelli bireylerin depreme hazırlığı konusunda proje geliştirelim dedik. Bu projenin Türkiye’ye model olacağına inanıyorum” dedi.

ENGELLİLER HAFTASI FARKINDALIK HAFTASIDIR

Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ufuk Koçak: “Kocaeli’de ortopedik engelli sayısı 21 bin 892, zihinsel engelli sayısı 19 bin 8921 görme engelli sayısı 12 bin 251, işitme engelli sayısı 11 bin 763’tür. Konuşma, ruhsal/ otizm, down sendromlu gibi engelli sayısı ile birlikte toplamda 63 bin 364 kişi mevcuttur. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlanacak bir hafta değil engellere farkındalık haftasıdır. Kocaeli Kent Konseyi konuyla ilgili farkındalık yaratmaya devam ederken; "Can Dostum Projesi” ile doğal afetler ve yaşamın içinde oluşabilecek dezavantajları kaldırmayı, toplumsal dayanışmanın temel taşlarından biri olan komşuluk ilişkilerini aktif olarak yeniden canlandırmayı hedeflemektedir.

NELER YAPILMASI GEREKTİĞİNİ ANLATACAĞIZ

Engelli olanlar, zihni tekerlekli sandalyeye bağlı olanlardır. Çarpma, düşme yaralanma vakaları ile karşı karşıya kalan engelli kardeşlerimiz var. Onların ailelerine ve komşularına ilk yardım eğitimi vereceğiz. Komşuluk kavramına önem veriyoruz. Depremden korunmanın en önemli yanı güvenli binalarda yaşamak. Bunu sağlayamadığımızda almamız gereken tedbirler var. Engelli kardeşlerimize deprem anında ne yapmaları gerektiğine yönelik dersler vereceğiz. Engellilerin kullandığı ürünlerin sabitlenmesi gerekiyor. Tekerlekli sandalye gibi araç gereçlerin de sabitlenmesi gerekiyor.

HANGİ EVDE ENGELLİ OLUP OLMADIĞI BİLİNECEK

Engelli vatandaşlarımıza yangın söndürme ile ilgili de eğitimler vereceğiz. Sürekli yardım bekleyen kardeşlerimiz için acil haberleşme eğitimi vereceğiz. Bu proje ile birlikte toplumda ilk engelsiz yaşam koçlarını yetiştirmeyi hedefliyorum. Bu arkadaşlarımız olası bir afet durumunda bölgelere gidip moral olacaklar. İnsanların kendini doğru ifade edebilmelerini sağlayacağız. Kocaeli’nin dijital haritasını çıkaracağız ve acil durumlarda 112 Acil ekipleri ve AFAD müdahale etmeye gittiğinde o evde engelli olup olmadığını bilecek.” dedi.