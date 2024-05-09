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Kartepe'de toprak sanata dönüştü

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Kartepe Belediyesi’nin desteği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çiğdem Eroğlu'nun "İç içe" seramik sergisi, Kartepe Sanat Evi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kartepe'de toprak sanata dönüştü mask
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Kartepe Belediyesi’nin desteği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çiğdem Eroğlu'nun "İç içe" seramik sergisi, Kartepe Sanat Evi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“İÇ İÇE” SERAMİK SERGİSİ

Kartepe Belediyesi’nin desteği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çiğdem Eroğlu'nun "İç içe" seramik sergisi, düzenlenen törenle Kartepe Sanat Evi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

45 ESER SERGİLENİYOR

Kartepe Sanat Evi’ndeki sergide yer alan 45 eser, Anadolu'nun iç içe geçmiş kültürel zenginliklerini geçmişten bugüne taşıyan seramik sanatıyla ifade etmeyi amaçlıyor. Şehirde Kültür ve Turizm Bakanlığının "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" unvanına sahip Çömlek, Seramik ve Heykel Sanatçısı Çiğdem Eroğlu, “Desteklerinden ve sanata, sanatçıya verdiği değerden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a çok teşekkür ediyorum. Geleneksel olarak hazırlanan 45 eser sergimizde yer almaktadır” dedi. 

SANATLA İÇ İÇE BİR KARTEPE

Yapılan eserleri inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Sanatla iç içe bir Kartepe hayal etmiştik… Şimdi Kartepe Sanat Evi’mizde başlayan bu hikâyenin birbirinden özel sergilerle buluşmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çiğdem Eroğlu’nun çömlek, seramik ve heykel çalışmalarını bir araya getirdiği “İç İçe” adlı karma sergisi 17 Mayıs’a kadar ziyaretinizi bekliyor” açıklamasında bulundu.

ÜCRETSİZ ATÖLYELER

08 – 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında açık olacak “İç İçe” karma sergi de 13 Mayıs 2024 Pazartesi saat 12.00’de 1.seans, saat 15.00’de 2.seans, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 12.00’de 1.seans, 15.00’de 2.seans atölyelerden isteyen ücretsiz faydalanabilecek. Kartepeliler randevu ve bilgi için 0 262 503 48 22 nolu telefondan iletişime geçebilirler.

Kaynak: BÜLTEN

# ifade

09 May 2024 - 11:43 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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