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Limanlarda elleçlenen yük ve konteyner miktarı yılın ilk 4 ayında arttı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ocak-nisan döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının 179 milyon 470 bin 869 tona, elleçlenen konteyner miktarının ise 4 milyon 482 bin 347 TEU'ya ulaştığını bildirdi.

Limanlarda elleçlenen yük ve konteyner miktarı yılın ilk 4 ayında arttı mask
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ocak-nisan döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artışla 179 milyon 470 bin 869 tona, elleçlenen konteyner miktarının ise yüzde 15,8 yükselişle 4 milyon 482 bin 347 TEU'ya ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Denizcilik Genel Müdürlüğünce hazırlanan bu yılın ocak-nisan dönemine ilişkin denizcilik istatistiklerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Uraloğlu, "Ocak-nisan döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 179 milyon 470 bin 869 tona, elleçlenen konteyner miktarı ise yüzde 15,8 yükselişle 4 milyon 482 bin 347 TEU'ya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, nisanda limanlarda elleçlenen yük miktarının 45 milyon 80 bin 852 ton, konteyner miktarının da 1 milyon 130 bin 706 TEU'ya ulaştığına dikkati çekti.

Limanlarda nisanda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artışla 12 milyon 34 bin 614 tona yükseldiğine işaret eden Bakan Uraloğlu, "İthalat amaçlı boşaltma miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azalarak 22 milyon 360 bin 475 ton olarak gerçekleşti. Nisanda dış ticaret taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artışla 34 milyon 395 bin 89 ton olarak gerçekleşti." bilgisini paylaştı.

EN FAZLA YÜK ELLEÇLEMESİ ALİAĞA'DA

Limanlarda nisanda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 6 milyon 77 bin 466 ton olduğunu kaydeden Uraloğlu, bu dönemde kabotajda taşınan yük miktarının 4 milyon 608 bin 297 ton olduğuna işaret etti.

Uraloğlu, en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 749 bin 285 ton yükle Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini belirterek, bunu 7 milyon 96 bin 936 ton ile Kocaeli ve 5 milyon 750 bin 381 ton ile İskenderun Bölge Liman başkanlıklarının takip ettiğini bildirdi.

Nisanda bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin mısır (tahıl) elleçlemesi olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, limanlardan 939 bin 312 ton mısır yük elleçlemesi gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bunu yirmilik dolu konteynerlerde taşınan yüklerle briketlenmiş taş kömürünün izlediğine işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Nisan ayında portland çimento yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ihracat yükleri içinde içerisinde 1 milyon bin 593 tonla ilk sırayı aldı. Söz konusu yük cinsini fuel oil ve motorin yük cinsleri takip etti. Ham petrol yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içinde ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla briketlenmemiş taş kömürü ve motorin yük cinsleri takip etti."

"EN FAZLA İHRACAT İTALYA'YA YAPILDI"

Bakan Uraloğlu, nisanda deniz yolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesinin İtalya'ya yapılan taşımalarda olduğunu belirtti.

Bunu ABD ve İspanya'ya yapılan taşımaların takip ettiğine dikkati çeken Uraloğlu, ithalatta en fazla yük elleçlemesinin ise Rusya'dan yapılan taşımalarda görüldüğünü bildirdi.

Uraloğlu, bu dönemde limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 34 milyon 395 bin 89 ton yükün yüzde 6,9'unun Türk bayraklı gemilerle taşındığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Nisanda Türk bayraklı gemilerle taşınan yük miktarı 2 milyon 367 bin 713 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 32 milyon 27 bin 376 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı."

Kaynak: AA

# Kocaeli, ifade, Türkiye

09 May 2024 - 11:52 - Türkiye --- Okunma

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