Körfez’de miniklere ‘Sıfır Atık’ eğitimi

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sıfır Atık ekibi, okullarda verdiği eğitimlerin yanı sıra Körfez Belediyesi’ne bağlı Sıfır Atık Toplama Merkezi’nde de eğitim veriyor. Merkez son olarak Fahri Korutürk İlkokulu öğrencilerini konuk etti.
MAVİ KAPAKLARI TESLİM ETTİLER
Sıfır Atık Merkezi Sorumlusu Ufuk Kaya tarafından öğrencilere, atık pillerin, atık yağların ve ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanmadığı takdirde yaratacağı olumsuzluklar anlatıldı. Anlatılanları büyük bir merakla dinleyen minikler, minik bir çevreci olma yolunda ilerleyeceklerini söylediler. Öğrenciler topladıkları kapak ve metaryelleri de Sıfır Atık Merkezi’ne verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.