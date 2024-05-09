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09 May 2024 - 12:58- Spor G:

Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral ziyareti: “Şehir inanmış vaziyette”

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Trendyol 1. Ligi 3. sırada bitirme yolunda cumartesi günü Sakaryaspor ile karşılaşacak Kocaelispor’a, Başkan Büyükakın moral ziyaretinde bulundu.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral ziyareti: “Şehir inanmış vaziyette” mask
Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral ziyareti: “Şehir inanmış vaziyette”
Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral ziyareti: “Şehir inanmış vaziyette”
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Trendyol 1. Lig’de Play-Off’a kalmayı garantileyen Kocaelispor, 11 Mayıs Cumartesi günü ligi 3. sırada bitirme yolunda Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Stadyumunda yapılacak antrenman öncesi yeşil siyahlı takımımıza moral ziyaretinde bulundu.

 

Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral ziyareti: “Şehir inanmış vaziyette”

ANTRENMAN ÖNCESİ TAKIMLA BİR ARAYA GELDİ 

Kocaelispor’a her alanda destek veren Başkan Büyükakın, önemli Sakaryaspor maçı öncesi kulüp başkanı Recep Durul, teknik direktör Mustafa Gürsel ve futbolcular ile antrenman öncesi Kocaeli Stadyumunda bir araya geldi. Teknik heyet ve futbolcularla yakında ilgilenen ve sohbet eden Büyükakın, baklava ikramında bulundu. Kocaelispor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcular da Başkan Büyükakın’a gerçekleştirdikleri moral ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

 

Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral ziyareti: “Şehir inanmış vaziyette”

“ORALARDAN BURALARA GELDİK”

Başkan Büyükakın konuşmasında, “Satılan biletler ve şehirdeki havadan görüldüğü üzere herkes inanmış ve heyecan içinde. Taraftarın her koşulda takıma destek olmasını bekliyoruz. Takım ruhu böyle bir şeydir. Taraftar sadece iyi zamanda destek olmamalı. Kötü zamanda da desteklerini esirgememeli. Kocaelispor çok zor zamanlardan buralara geldi. BAL’da mücadele ediyorduk. 1. Lig’e çıkar mıyız, kalsak yeter düşüncesinden bugün “Neden Süper Lig’e çıkamıyoruz” tartışmasına geldik. Bambaşka bir yerdeyiz. BAL’dayken deplasmana gitmek için nereden ne destekleri alırız diyorduk. Oralardan buralara geldik, çok ciddi mesafeleri geride bıraktık” dedi.

Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral ziyareti: “Şehir inanmış vaziyette”

“TAHAMMÜL ETMEK ZORUNDASINIZ”

Büyükakın konuşmasının devamında, “Eksikleri söylemek kolay. Eksiklikler var mıdır, kesinlikle vardır. İş yapan insanlarda hata olur iş yapmayanlar kenardan konuşurlar. 5 kuruşluk faydaları olmayan insanlar, hayatını bu yola adayan, fedakarlık yapan insanları yatırırlar, kaldırırlar. Bu işin doğası böyle. İdari sorumluluğunuz varsa eleştirilere tahammül etmek, işinize odaklanmak zorundasınız. Özellikle futbolcular, hocalar için çok daha fazla böyledir. Şehrin kendi takımına sahip çıkması gerekiyor. Rahmetli Ekrem’in fotoğrafını görüyorum. Çok büyük emekler verdiler. Şimdi yok. İsmi kalıyor. Bu vesile ile Allah rahmet eylesin. Bu şehirde sportif yaşama katkı sağlayan herkese ayrıca teşekkür ediyorum”

Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral ziyareti: “Şehir inanmış vaziyette”

“ÇOK GÖRÜNÜR OLAMADIK”

“Cumartesi günkü maçın sonucu ne olursa olsun yanınızdayız, iyi olursa mutlu oluruz, büyük avantaj yakalarız. Play-Off’a en alttan girsek bile sonucun ne olacağını kimse bilemez. İnanırsak, istersek, kentle takım, yönetim ile takım kenetlenirse, sadece başarıya odaklanırsak bu olur. Sonuçlar ne olursa olsun biz bu takımın yanında olacağız. Çok görünür olmadık, sadece zor zamanda geldik. Takımın morale ihtiyacı vardı, geldik. İlgilenmemiz gereken çok iş var. Aslında yöneticilerin buralara gelmesi, siyasilerin çok buralarda olmaması gerektiğini düşünüyorum, böyle de davranıyorum. Ben siyasetçi olarak değil, Kocaelispor taraftarı, futbolcuların ağabeyi, yöneticilerimizin arkadaşı olarak geldim” dedi.

 

Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral ziyareti: “Şehir inanmış vaziyette”

“SONUÇ NE OLURSA OLSUN TAKIMIN YANINDAYIZ”

Başkan Büyükakın konuşmasının son bölümünde ise , “Önümüzdeki günlerde bunun bir turnuva maçı gibi değerlendirilmesi gerektiğini unutmamak gerekiyor. Cumartesi günkü maçı sonucu ne olursa olsun iyi olursa mutlu oluruz, iyi olursa büyük avantaj yakalarız ama o maçın sonucu iyi olsa bile ondan sonraki maçlar için her maç yeniden başlıyor. Asıl o maçların nihayeti önemli. Play Off’a en alttan girsek bile sonucun ne olacağı ortada değil, en avantajlı 3.’lükten başlayan kulüp içinde aynı şey geçerli. Sadece bu takım daha az maç oynamış olacak daha avantajlı olacak. Ama bu durum garanti anlamına gelmeyecek. Bu ruhla bakarsak, inanırsak, istersek, kentle takım kenetlenirse yönetimle takım kenetlenirse ve sadece başarıya odaklanırsak bu olur. Sonuç ne olursa olsun, biz bu takımın yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral ziyareti: “Şehir inanmış vaziyette”
Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral ziyareti: “Şehir inanmış vaziyette”
Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral ziyareti: “Şehir inanmış vaziyette”Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral ziyareti: “Şehir inanmış vaziyette”Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral ziyareti: “Şehir inanmış vaziyette”Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral ziyareti: “Şehir inanmış vaziyette”Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral ziyareti: “Şehir inanmış vaziyette”Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral ziyareti: “Şehir inanmış vaziyette”Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral ziyareti: “Şehir inanmış vaziyette”Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral ziyareti: “Şehir inanmış vaziyette”

Kaynak: Bülten

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09 May 2024 - 12:58 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(8)
08

Doğrucu Davut. - İki direk arasından yuvarlak bir cisim geçecek ve sen buna sevineceksin !!! Şampiyon olunca uzaya çıkmış mı olacağız!!!

Futbol boş iştir. Daha akıllıca işler var kendinizi sorgulayın ben ne yapıyorum diye.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mayıs 16:01
07

Körfezli - En büyük körfezli Tahir Büyükakın! Teşekkürler başkanım.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mayıs 15:54
06

İzmit Çocuğu - Ne moraliymiş ya hesap sormalı terso yöneticilerden bu kadar kötü futbolcuları kim transfer etti menejerle ilişkisi nedir başkanın neden bu menejerle devam ediliyor?Bodrumda takımın peşine gittim kimse heveslenmesin bu takımdan bir cacık olmaz giden hortumlanan paralar bizim paramız Kocaeli halkı uyutulmayın hesap sorun Yönetim komple istifa etmeli çekin elinizi Kocaelispor dan

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 09 Mayıs 14:14
05

İsmet şensoy - Mustafa Gürsel herşey senin elinde ya varsın ya yoksun Kocaelispor her zaman var iyi düşün hiç uyuma doğru dürüst takım çıkar ellerinde cebinden cikar

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 09 Mayıs 14:08
04

Murat - Hodrinin tepinerek kırdığı koltukları bu maç öncesi takamadılar mı? Deplasman tribününden sök oraya tak. O bloğu satışa aç bazı pratik hareketleri neden yapamıyoruz. Millet maraton bileti arıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 09 Mayıs 14:07
03

Yılmaz - tahir büyük akın diye yazılır ADAMIN DİBİ DİYE OKUNUR

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 09 Mayıs 14:02
Diğer 6 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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