Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral ziyareti: “Şehir inanmış vaziyette”

Trendyol 1. Lig’de Play-Off’a kalmayı garantileyen Kocaelispor, 11 Mayıs Cumartesi günü ligi 3. sırada bitirme yolunda Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Stadyumunda yapılacak antrenman öncesi yeşil siyahlı takımımıza moral ziyaretinde bulundu.

ANTRENMAN ÖNCESİ TAKIMLA BİR ARAYA GELDİ

Kocaelispor’a her alanda destek veren Başkan Büyükakın, önemli Sakaryaspor maçı öncesi kulüp başkanı Recep Durul, teknik direktör Mustafa Gürsel ve futbolcular ile antrenman öncesi Kocaeli Stadyumunda bir araya geldi. Teknik heyet ve futbolcularla yakında ilgilenen ve sohbet eden Büyükakın, baklava ikramında bulundu. Kocaelispor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcular da Başkan Büyükakın’a gerçekleştirdikleri moral ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

“ORALARDAN BURALARA GELDİK”

Başkan Büyükakın konuşmasında, “Satılan biletler ve şehirdeki havadan görüldüğü üzere herkes inanmış ve heyecan içinde. Taraftarın her koşulda takıma destek olmasını bekliyoruz. Takım ruhu böyle bir şeydir. Taraftar sadece iyi zamanda destek olmamalı. Kötü zamanda da desteklerini esirgememeli. Kocaelispor çok zor zamanlardan buralara geldi. BAL’da mücadele ediyorduk. 1. Lig’e çıkar mıyız, kalsak yeter düşüncesinden bugün “Neden Süper Lig’e çıkamıyoruz” tartışmasına geldik. Bambaşka bir yerdeyiz. BAL’dayken deplasmana gitmek için nereden ne destekleri alırız diyorduk. Oralardan buralara geldik, çok ciddi mesafeleri geride bıraktık” dedi.

“TAHAMMÜL ETMEK ZORUNDASINIZ”

Büyükakın konuşmasının devamında, “Eksikleri söylemek kolay. Eksiklikler var mıdır, kesinlikle vardır. İş yapan insanlarda hata olur iş yapmayanlar kenardan konuşurlar. 5 kuruşluk faydaları olmayan insanlar, hayatını bu yola adayan, fedakarlık yapan insanları yatırırlar, kaldırırlar. Bu işin doğası böyle. İdari sorumluluğunuz varsa eleştirilere tahammül etmek, işinize odaklanmak zorundasınız. Özellikle futbolcular, hocalar için çok daha fazla böyledir. Şehrin kendi takımına sahip çıkması gerekiyor. Rahmetli Ekrem’in fotoğrafını görüyorum. Çok büyük emekler verdiler. Şimdi yok. İsmi kalıyor. Bu vesile ile Allah rahmet eylesin. Bu şehirde sportif yaşama katkı sağlayan herkese ayrıca teşekkür ediyorum”

“ÇOK GÖRÜNÜR OLAMADIK”

“Cumartesi günkü maçın sonucu ne olursa olsun yanınızdayız, iyi olursa mutlu oluruz, büyük avantaj yakalarız. Play-Off’a en alttan girsek bile sonucun ne olacağını kimse bilemez. İnanırsak, istersek, kentle takım, yönetim ile takım kenetlenirse, sadece başarıya odaklanırsak bu olur. Sonuçlar ne olursa olsun biz bu takımın yanında olacağız. Çok görünür olmadık, sadece zor zamanda geldik. Takımın morale ihtiyacı vardı, geldik. İlgilenmemiz gereken çok iş var. Aslında yöneticilerin buralara gelmesi, siyasilerin çok buralarda olmaması gerektiğini düşünüyorum, böyle de davranıyorum. Ben siyasetçi olarak değil, Kocaelispor taraftarı, futbolcuların ağabeyi, yöneticilerimizin arkadaşı olarak geldim” dedi.

“SONUÇ NE OLURSA OLSUN TAKIMIN YANINDAYIZ”

Başkan Büyükakın konuşmasının son bölümünde ise , “Önümüzdeki günlerde bunun bir turnuva maçı gibi değerlendirilmesi gerektiğini unutmamak gerekiyor. Cumartesi günkü maçı sonucu ne olursa olsun iyi olursa mutlu oluruz, iyi olursa büyük avantaj yakalarız ama o maçın sonucu iyi olsa bile ondan sonraki maçlar için her maç yeniden başlıyor. Asıl o maçların nihayeti önemli. Play Off’a en alttan girsek bile sonucun ne olacağı ortada değil, en avantajlı 3.’lükten başlayan kulüp içinde aynı şey geçerli. Sadece bu takım daha az maç oynamış olacak daha avantajlı olacak. Ama bu durum garanti anlamına gelmeyecek. Bu ruhla bakarsak, inanırsak, istersek, kentle takım kenetlenirse yönetimle takım kenetlenirse ve sadece başarıya odaklanırsak bu olur. Sonuç ne olursa olsun, biz bu takımın yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Kaynak: Bülten