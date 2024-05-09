Trafik Haftası'nda yerli ve milli cihazlar tanıtıldı

“Hayatla Yarışılmaz” mottosuyla kutlanan Trafik Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürüyüş yolunda stant açarak kutladı. Etkinliğe Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt katıldı. Etkinlikte stantlarda yerli ve milli yapım olan alkolmetre ve radar cihazları tanıtıldı. Etkinliğe katılanlara trafik dedektifi kartı ve çeşitli hediyeler verildi.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM ALKOLMETRE 8 SANİYEDE TESPİT EDİYOR

Yerli ve milli ürün olan alkolmetre ve radar cihazlar katılımcılar tarafından ilgi görürken Vali Yavuz alkometre cihazını basın mensuplarına anlattı. Yavuz, “Bu cihazla birlikte diğerlerinden daha hızlı bir şekilde işlem yapılmaya başlandı. Yazıcısı da üzerinde, başka cihazlardan çıkartmıyorsunuz. Türkiye her alanda yükselmeye devam ediyor. Bunlar daha önce yurt dışından geliyordu. Artık yerli ve milli imkânlarla ürettiğimiz cihazımızı kullanıyoruz.” dedi. Cihazı tanıtan jandarma personeli ise, “Akciğerlerden gelen hava ile üfleyerek toplam 3 saniye içerisinde alkol oranını tespit edebiliyoruz. 5 saniye gibi sürede sürücüye çıktısını vererek imzalatarak alkollü ise cezasını yazıyoruz. Alkollü değil ise iyi yolculuklar dileyerek yola katılımını sağlıyoruz.” diye konuştu.

EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK

Etkinlik sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Trafik haftasını kutluyoruz. Bizim en önemli görevimiz vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak. Bunu yapabilmek için de etkin trafik tedbirlerini almak ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek. Başta çocuklarımız olmak üzere her yaştaki kardeşimizi trafik kuralları konusunda bilgilendirmek bilinçlendirmek ve akan trafikte de gerekli gerekli denetimleri yaparak vatandaşlarımızı sağ ve salimen gitmek istedikleri menzile ulaştırmak. Bu kapsamda emniyet birimlerimiz ve jandarma komutanlığımız yoğun bir mesai harcıyor.” ifadelerini kullandı.

EDS CEZALARININ %40’I KIRMIZI IŞIK İHLALİ

EDS sistemlerine değinen Vali Yavuz, “EDS sistemini aktif hale getirdik. Gördük ki trafik ihlallerinin yüzde 40'ı maalesef kırmızı ışık ihlalleri. Bu ne Kocaeli'ye ne de çağdaş herhangi bir insana yakışacak bir durum değildir. Bu nedenle bir kez daha vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya, özellikle kırmızı ışık ihlali yapan aşırı sürat yapan ve alkol kullanarak araç kullanan şahısları bir kez daha buradan ikaz etmek istiyorum. Bu tür araç kullananlar sadece kendilerinin değil maalesef başkalarının canlarına da kastediyorlar. Dolayısıyla devlet olarak buna müsaade etmemiz mümkün değil.” dedi

YAYALARA MUTLAKA YOL VERİN

“Kocaeli Türkiye'de en fazla trafik hareketliliğin bulunduğu bir şehir.” diyen Vali Yavuz “Bir taraftan Kuzey Marmara diğer taraftan Anadolu otoyolu ve E5 ve D130 diğer taraftan da hepinizin bildiği gibi Osman Gazi Köprüsü'yle Anadolu'yu, Avrupa'ya bağlıyoruz. Böylesine yoğun bir trafiğin olduğu şehirde hepimizin daha dikkatli ve duyarlı olmamız gerekir. Diğer taraftan Kocaeli bir lojistik şehri. Dolayısıyla limanlar dolayısıyla çok sayıda TIR'ın yine şehrimiz trafiğine girdiğini ve bu da trafiği olumsuz etkilediğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu nedenle yaya önceliğimiz halen devam ediyor. Özellikle yaya geçidi bulunan yerlerde tüm sürücülerin bekleyen bir vatandaşımız olduğunda mutlaka yol vermesi ve durmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZI EĞİTELİM”

Denetimlerin devam edeceğini belirten Vali Yavuz, “ Hedefimiz hiçbir can kaybına müsaade etmemek, yaralanmalı ve ölümlü kazaları azaltmak. Mümkünse hiç meydana gelmemesini sağlamak. Bu elbette alınacak tedbirlerle sağlanması mümkün olmayan bir husustur. Vatandaşlarımızın mutlak surette trafik kurallarına uymalarını bekliyoruz. Özellikle ilkokul ortaokul ve liselerde. Yine emniyet ve jandarma birimlerimiz çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyor ve evlatlarımızı trafik kurallarına uyan uymayanları uyaran bir nesil olarak yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bütün anne babalara bir kez daha buradan sesleniyorum. Lütfen trafik kurallarına uyun. Çocuklarımızı eğitelim. Ve daha güvenli yollarda seyahat edelim. Maalesef trafik denetimleri sırasında şehit olan kardeşlerimiz olmuştur. Bu bize asla yakışan bir durum değildir.” ifadelerini kullandı.