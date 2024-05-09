Perşembe Pazarı'nda fiyatlar ne durumda? İşte fiyatı yükselen ve düşen ürünler...

KİLOSU 25 TL’DEN SATILIYOR
İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’na kurulan Perşembe Pazarı’nda her geçen hafta bir yeni yaz meyvesi daha satışa çıkıyor. 2 hafta önce kayısının satışa çıktığı pazarda geçen haftada kiraz ve nektarin tezgâhtaki yerlerini almıştı. Bu hafta ise şeftali satışa çıktı. Kilo fiyatı 25 TL olan şeftali pazardaki pek çok tezgâhta kendisine yer buldu. İlerleyen haftalarda ürünün daha da fazla tezgâhta yer alması ve fiyatının 5-10 TL daha düşmesi bekleniyor.
FİYATI DÜŞEN VE YÜKSELEN ÜRÜNLER
Bir önceki haftaya göre, bu hafta fiyatı düşen ürünler; kıl biber, domates, salkım domates, kabak, taze soğan, sarma yaprağı, sarımsak, enginar, muz, kayısı, kiraz, nektarin ile birlikte elma oldu. Yeni haftada patlıcan, çeri domates, pembe domates, roka, mor lahana, taze fasulye, bakla, pırasa, pazı, erik, karpuz, kavun ve yeni dünya fiyatı bir önceki haftaya göre yükselen ürünler oldu. Fiyatı bir önceki hafta ile aynı kalan da pek çok ürün vardı. O ürünler arasında ise dolmalık biber, havuç ve kıvırcık gibi ürünler yer aldı.
ÜRÜN ADI
GEÇEN HAFTA (TL)
BU HAFTA (TL)
Dolmalık biber
35
35
Çarliston biber
20
20
Kıl biber
40
25
Kapya
50
50
Patlıcan
20
25
Domates
20
17,50
Çeri domates
25
40
Pembe domates
25
30
Salkım domates
25
20
Salatalık
20
15
Kabak
35
30
Havuç
25
25
Limon (file)
20
20
Maydanoz
10
10
Kıvırcık
20
20
Roka
10
15
Dereotu
15
15
Taze soğan
20
15
Mor lahana
15
20
Patates
16,50
12,50
Soğan
20
15
Ispanak
25
25
Semizotu
20
20
Taze Fasulye
50
60
Mantar
80
80
Bezelye
25
25
Sarma yaprağı
100
80
Bakla
25
30
Sarımsak
250
200
Pırasa
15
20
Enginar
35
25
Brokoli
-
70
Pazı
10
15
Karalahana
10
10
Çiriş otu
50
50
Erik
30
70
Karpuz
30
40
Kavun
30
60
Çilek
60
60
Muz
55
50
Portakal
20
20
Kayısı
50
30
Kiraz
120
100
Nektari
35
25
Şeftali
-
25
Armut
-
25
Elma
25
20
Yeşil elma
25
25
Yenidünya
25
60
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.