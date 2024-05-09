Perşembe Pazarı'nda fiyatlar ne durumda? İşte fiyatı yükselen ve düşen ürünler...

KİLOSU 25 TL’DEN SATILIYOR

İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’na kurulan Perşembe Pazarı’nda her geçen hafta bir yeni yaz meyvesi daha satışa çıkıyor. 2 hafta önce kayısının satışa çıktığı pazarda geçen haftada kiraz ve nektarin tezgâhtaki yerlerini almıştı. Bu hafta ise şeftali satışa çıktı. Kilo fiyatı 25 TL olan şeftali pazardaki pek çok tezgâhta kendisine yer buldu. İlerleyen haftalarda ürünün daha da fazla tezgâhta yer alması ve fiyatının 5-10 TL daha düşmesi bekleniyor.

FİYATI DÜŞEN VE YÜKSELEN ÜRÜNLER

Bir önceki haftaya göre, bu hafta fiyatı düşen ürünler; kıl biber, domates, salkım domates, kabak, taze soğan, sarma yaprağı, sarımsak, enginar, muz, kayısı, kiraz, nektarin ile birlikte elma oldu. Yeni haftada patlıcan, çeri domates, pembe domates, roka, mor lahana, taze fasulye, bakla, pırasa, pazı, erik, karpuz, kavun ve yeni dünya fiyatı bir önceki haftaya göre yükselen ürünler oldu. Fiyatı bir önceki hafta ile aynı kalan da pek çok ürün vardı. O ürünler arasında ise dolmalık biber, havuç ve kıvırcık gibi ürünler yer aldı.