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09 May 2024 - 13:05- Gündem G:

Perşembe Pazarı'nda fiyatlar ne durumda? İşte fiyatı yükselen ve düşen ürünler...

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Geçtiğimiz hafta nektarin ve kirazın tezgâhlarda yer almaya başladığı Perşembe Pazarı’nda bu hafta da şeftali satışa çıktı.

Muhammet Emin Can
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Perşembe Pazarı'nda fiyatlar ne durumda? İşte fiyatı yükselen ve düşen ürünler... mask
Perşembe Pazarı'nda fiyatlar ne durumda? İşte fiyatı yükselen ve düşen ürünler...
Perşembe Pazarı'nda fiyatlar ne durumda? İşte fiyatı yükselen ve düşen ürünler...
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KİLOSU 25 TL’DEN SATILIYOR

İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’na kurulan Perşembe Pazarı’nda her geçen hafta bir yeni yaz meyvesi daha satışa çıkıyor. 2 hafta önce kayısının satışa çıktığı pazarda geçen haftada kiraz ve nektarin tezgâhtaki yerlerini almıştı. Bu hafta ise şeftali satışa çıktı. Kilo fiyatı 25 TL olan şeftali pazardaki pek çok tezgâhta kendisine yer buldu. İlerleyen haftalarda ürünün daha da fazla tezgâhta yer alması ve fiyatının 5-10 TL daha düşmesi bekleniyor.

Perşembe Pazarı'nda fiyatlar ne durumda? İşte fiyatı yükselen ve düşen ürünler...

FİYATI DÜŞEN VE YÜKSELEN ÜRÜNLER

Bir önceki haftaya göre, bu hafta fiyatı düşen ürünler; kıl biber, domates, salkım domates, kabak, taze soğan, sarma yaprağı, sarımsak, enginar, muz, kayısı, kiraz, nektarin ile birlikte elma oldu. Yeni haftada patlıcan, çeri domates, pembe domates, roka, mor lahana, taze fasulye, bakla, pırasa, pazı, erik, karpuz, kavun ve yeni dünya fiyatı bir önceki haftaya göre yükselen ürünler oldu. Fiyatı bir önceki hafta ile aynı kalan da pek çok ürün vardı. O ürünler arasında ise dolmalık biber, havuç ve kıvırcık gibi ürünler yer aldı. 

 

Perşembe Pazarı'nda fiyatlar ne durumda? İşte fiyatı yükselen ve düşen ürünler...

ÜRÜN ADI

GEÇEN HAFTA (TL)

BU HAFTA (TL)

Dolmalık biber

35

35

Çarliston biber

20

20

Kıl biber

40

25

Kapya

50

50

Patlıcan

20

25

Domates

20

17,50

Çeri domates

25

40

Pembe domates

25

30

Salkım domates

25

20

Salatalık

20

15

Kabak

35

30

Havuç

25

25

Limon (file)

20

20

Maydanoz

10

10

Kıvırcık

20

20

Roka

10

15

Dereotu

15

15

Taze soğan

20

15

Mor lahana

15

20

Patates

16,50

12,50

Soğan

20

15

Ispanak

25

25

Semizotu

20

20

Taze Fasulye

50

60

Mantar

80

80

Bezelye

25

25

Sarma yaprağı

100

80

Bakla

25

30

Sarımsak

250

200

Pırasa

15

20

Enginar

35

25

Brokoli

-

70

Pazı

10

15

Karalahana

10

10

Çiriş otu

50

50

Erik

30

70

Karpuz

30

40

Kavun

30

60

Çilek

60

60

Muz

55

50

Portakal

20

20

Kayısı

50

30

Kiraz

120

100

Nektari

35

25

Şeftali

-

25

Armut

-

25

Elma

25

20

Yeşil elma

25

25

Yenidünya                  

25

60

Perşembe Pazarı'nda fiyatlar ne durumda? İşte fiyatı yükselen ve düşen ürünler...
Perşembe Pazarı'nda fiyatlar ne durumda? İşte fiyatı yükselen ve düşen ürünler...
Perşembe Pazarı'nda fiyatlar ne durumda? İşte fiyatı yükselen ve düşen ürünler...

 

# HER, yeni, İzmit, hafta, perşembe pazarı

09 May 2024 - 13:05 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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