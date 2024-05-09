Komşusunu vuran apartman yöneticisi tutuklandı

Olay, dün sabah saatlerinde İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre emekli başçavuş olan apartman yöneticisi M.Ö. ile komşusu S.D arasında salı akşamı WhatsApp grubunda tadilat nedeniyle tartışma yaşandı. Duruma sinirlenen M.Ö, S.D.‘nin evden çıkmasını bekledi. M.Ö., S.D’ye eşi ve çocuğu ile asansörden indiği esnada tabancasıyla ateş etti. Sol bacağından yaralanan S.D. Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, M.Ö silahıyla birlikte gözaltına alındı. Olay yeri inceleme polisi, apartmanın zemin katından ve caddede incelemede bulundu. Zemin kattaki kapının camının da kırıldığı görüldü.
TUTUKLANDI
M.Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ö. aralarında akşam çıkan tartışma sonrası sabah karşısında görünce sinirlerine hakim olamadığını söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.