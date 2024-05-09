Müteahhitler Birliği, Müşavirler Derneği ve İç Mimarlar Odası’ndan KOTO’ya ziyaret

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde, olağan genel kurul sürecini tamamlayarak yeniden güven tazeleyerek Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı seçilen Oğuzhan Keleş, yeni yönetimi, Kocaeli Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Yaşar A. Durmaz, dernek yönetim kurulu üyeleri, TMMOB İç Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Mehmet Murat Sevindik ile şube yöneticileri, Kocaeli Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

GÜÇLÜ DİYALOG VE İŞBİRLİĞİ

Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte konuklarını ağırlayan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “KOTO olarak ilimiz yararına faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla güçlü diyalog kurmayı ve işbirliği yapabilmeyi önemsiyoruz. Görüşmelerimizde, ekonomi başta olmak üzere kentimizin sosyal ve kültürel hayatına odaklanarak, somut fikirler geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Ziyaretleri ve görüşleriyle Odamızın çalışmalarına ışık tutan konuklarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Kaynak: Bülten