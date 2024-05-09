SATSO’dan, KOTO 23. Meslek Komitesi’ne ziyaret

Öncü proje ve çalışmalara imza atan Kocaeli Ticaret Odası’nın meslek komiteleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı diğer Odalarla da güçlü diyalog kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Özel Öğretim Kurumları ve Sürücü Kurslarının yer aldığı 29. Meslek Komitesi, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere Kocaeli Ticaret Odası 23. Meslek Komitesi’ni ziyaret etti.

KOTO EV SAHİPLİĞİNDE

KOTO 23. Meslek Komitesi Başkanı İsmail Aydemir’in, Komite Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Yılmaz, Meclis Üyesi Handan Kümeli, Komite Üyeleri M. Eray Camgöz ve Fatih Korkmaz ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası 29. Meslek Komitesi Başkanı Merve Hilal Coşar, 29. Meslek Komitesi Üyeleri Kenan Taçyıldız ve Mustafa Yıldırım katıldı.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR

Tanışmak, fikir alışverişinde bulunmak ve mesleki sorunlara ortak öneriler ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlenen görüşmede; Ortak sorunlar ile ilgili çevre Odalar ile TOBB nezdine girişimlerde bulunulması, iki il olarak çalıştay yapılması ve bu çalışataya Bakanlık yetkililerin davet edilmesi, yapılan çalışmaların diğer Odalar ile de paylaşılması, görüşmelere çevre illerin de davet edilerek, her ay bir ilde toplantı yapılması kararları alındı.

Kaynak: Bülten