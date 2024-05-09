TCMB'nin TL depo alım ihalesine 72 milyar 320 milyon liralık teklif geldi

TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 71 milyar 320 milyon lira olurken, ihaleye 72 milyar 320 milyon liralık teklif geldi.
İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,29, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,93 olarak ilan edildi.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.