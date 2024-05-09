Derince’de geri dönüşüm seferberliği

ÜÇ AYRI NOKTADA YER ALACAK

Derince Belediyesi, atık oluşumunun en aza indirilmesi ve atığın kaynağında ayrı toplanıp ekonomiye kazandırılması konusunda önemli adımlar atıyor. Vatandaşları Sıfır Atık’a teşvik eden uygulamalar kapsamında son olarak Atığın Sıfır Noktası uygulamasını hizmete sunacak olan Derince Belediyesi, ilçenin belli noktalarına atık toplama kabinleri kuracak. Yenikent Mahallesi, Yavuz Sultan Mahallesi ve Derince tünel üstü mevkiindeki üç ayrı noktaya yerleştirilecek olan Atığın Sıfır Noktaları ile atık yönetimi konusunda Derince’de yeni bir dönem başlayacak.

BAŞKAN GÖKÇE’DEN İNCELEME

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe atık toplama kabinlerinin yer alacağı noktaların belirlenmesi için sahada incelemelerde bulundu. Sıfır atık konusuna önem verdiklerini belirten Başkan Gökçe, yaptığı incelemeler esnasında vatandaşlarla sohbet ederek, onların görüş ve önerilerini de aldı. Geri dönüşümün günümüzün en önemli konularından biri olduğunu belirten Başkan Gökçe “Atıklarımızı düzenli bir şekilde geri dönüştürebileceğimiz toplama kabinleriyle atık yönetimini canlandıracağız” dedi.

ATIĞIN SIFIR NOKTASI UYGULAMASI

Atığın Sıfır Noktası projesi kapsamında vatandaşların belirlenen noktalara getirdikleri geri dönüşüm atıkları (kâğıt, karton, plastik, metal, cam, bitkisel atık yağ, elektronik atık ve atık pil) görevli personel tarafından teslim alınacak. Burada belirlenen puanlama sistemi ile getirdikleri atıklara göre puan kazanacak olan vatandaşlara çeşitli hediyeler verilecek ya da atık puanına karşılık gelen ücret kart sistemiyle entegre edilecek. Derince Belediyesi’nin hayata geçireceği uygulama ile geri dönüşüm atıklarının sisteme kazandırılması ve Sıfır Atık bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: Bülten