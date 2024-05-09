Körfez’de Ramazan Zor ile sanat dolu gece

Körfez Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen eğlenceler hız kesmeden devam ediyor. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ nde gerçekleşen konsere katılım yoğundu. Türk Müziği Sanatçısı Ramazan Zor, Körfezlilere sanat ve eğlence dolu bir gece yaşattı.
ŞARKILARA EŞLİK EDİLDİ
Katılımın yoğun olduğu gece de eğlenceli anlar yaşandı. Eski Türk müzikleri, nostaljik müzikler, Türk halk müziği ve oyun havalarına yer verilen konserde, dinleyenler çok eğlendi. Dilden düşmeyen şarkılarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşatan konser ayakta alkışlandı.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.