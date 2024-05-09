CHP Kocaeli Kadın Kolları'nda kongreler başlıyor

KADIN KOLLARI İÇİN KONGRE SÜRECİ BAŞLIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Kadın Kolları olağan kurultay süreci, uzun bir erteleme sonrasında başlıyor. Kadın kolları için belirlenen takvim, parti içi yarışın startını verecek. Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından il ve ilçe örgütlerine kongre süreciyle ilgili genelge gönderildi. Gönderilen genelde kongrelerin 20 Mayıs Pazartesi itibariyle başlayacağı ve 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek büyük bir kurultay ile tamamlanacağı duyuruldu.

İLÇE BAŞKANLARINDA DEĞİŞİM BEKLENİYOR

Kocaeli Kadın Kolları İl Başkanlığı görevini yürüten Merve Tüysüz’ün gerçekleşecek il kongresinde tekrar başkan adayı olmak istediği ve bu kez koltuğa seçilmiş başkan olarak oturmak istediği biliniyor. CHP’de İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı’nın ise aday olmadığı düşünmediği öğrenildi. Bu süreçte, partinin kadın kollarında ilçe başkanlarının değişmesi, yeni yönetimlerinin belirlenmesi ve önemli kararlar alınmasına bekleniyor.

KADIN KOLLARI İÇİN BELİRLENEN KONGRE TAKVİMİ:

04 Mayıs: Üye çizelgelerinin gönderilmesi

06 Mayıs: Üye çizelgelerinin askıya çıkarılması

13 Mayıs: Üye çizelgelerine itirazların son günü

15 Mayıs: Üye çizelgelerine itirazların karara bağlanmasının son günü

20 Mayıs: İlçe kongrelerinin başlangıcı

23 Haziran: İlçe kongrelerinin bitişi

25 Haziran: İl kongrelerinin başlangıcı

14 Temmuz: İl kongrelerinin bitişi

04 Ağustos: Kadın Kolları olağan kurultayı.