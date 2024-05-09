Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

CHP Kocaeli Kadın Kolları'nda kongreler başlıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Kadın Kolları için seçim zamanı geldi. 20 Mayıs tarihinde başlayacak ilçe kongreleri tüm Türkiye’de 23 Haziran’a kadar tamamlanacak. 25 Haziran’da başlayacak il kongreleri takvimi 14 Temmuz’da tamamlanacak ve 4 Ağustos’ta kadın kolları genel kurultayı gerçekleştirilecek.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
CHP Kocaeli Kadın Kolları'nda kongreler başlıyor mask
CHP Kocaeli Kadın Kolları'nda kongreler başlıyor
CHP Kocaeli Kadın Kolları'nda kongreler başlıyor
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

KADIN KOLLARI İÇİN KONGRE SÜRECİ BAŞLIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Kadın Kolları olağan kurultay süreci, uzun bir erteleme sonrasında başlıyor. Kadın kolları için belirlenen takvim, parti içi yarışın startını verecek. Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından il ve ilçe örgütlerine kongre süreciyle ilgili genelge gönderildi. Gönderilen genelde kongrelerin 20 Mayıs Pazartesi itibariyle başlayacağı ve 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek büyük bir kurultay ile tamamlanacağı duyuruldu.

İLÇE BAŞKANLARINDA DEĞİŞİM BEKLENİYOR

Kocaeli Kadın Kolları İl Başkanlığı görevini yürüten Merve Tüysüz’ün gerçekleşecek il kongresinde tekrar başkan adayı olmak istediği ve bu kez koltuğa seçilmiş başkan olarak oturmak istediği biliniyor. CHP’de İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı’nın ise aday olmadığı düşünmediği öğrenildi. Bu süreçte, partinin kadın kollarında ilçe başkanlarının değişmesi, yeni yönetimlerinin belirlenmesi ve önemli kararlar alınmasına bekleniyor.

CHP Kocaeli Kadın Kolları'nda kongreler başlıyor

KADIN KOLLARI İÇİN BELİRLENEN KONGRE TAKVİMİ:

04 Mayıs: Üye çizelgelerinin gönderilmesi

06 Mayıs: Üye çizelgelerinin askıya çıkarılması

13 Mayıs: Üye çizelgelerine itirazların son günü

15 Mayıs: Üye çizelgelerine itirazların karara bağlanmasının son günü

20 Mayıs: İlçe kongrelerinin başlangıcı

23 Haziran: İlçe kongrelerinin bitişi

25 Haziran: İl kongrelerinin başlangıcı

14 Temmuz: İl kongrelerinin bitişi

04 Ağustos: Kadın Kolları olağan kurultayı.

 

# Kocaeli, başkan, İzmit, yeni, parti, ilçe

09 May 2024 - 13:41 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.382.613 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

TEMİZLİK ELEMANI ARANIYOR

Yahyakaptan’da halı sahada yatılı çalışacak, TEMİZLİK ELEMANI aranıyor. Tel:  0532 421 27 15 - 0262 311 49 66

MOTOSİKLET TESLİMAT PERSONELİ ARANIYOR

HONDA Haldız Motosiklet’te görevlendirilmek üzere, *Sıfır motosikletlerin kontrolü ve teslimatını tamamlamakla görevli, *20-45 yaş arası BAY TESLİMA...

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR

Kullar Yolunda yer alan gıda şirketimizde, Ürünlerin yüklenmesi, düzeni, istiflenmesi, Depo düzenini sağlayacak , İş dağılımlarında görev alacak 40...

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

SAHAN YEMEK PERSONEL ARIYOR

AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, SERVİS ELEMANI VE ŞÖFÖR alımı yapılacaktır. SAHAN YEMEK TOPTAN GIDA VE İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ İletişim: Hilal Gidici Sa...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL