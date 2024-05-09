Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Yaşam

Londra'dan bu araçla geldiler

ABONE OL Google News Sayfamız

Avustralyalı Langley ve Beverly Kidby çifti, maceracı Francis Birtles'in 97 yıl önce İngiltere'den Avustralya'ya yaptığı dünya turundan esinlenerek başladıkları yolculukta Trabzon'a ulaştı.

Londra'dan bu araçla geldiler mask
Londra'dan bu araçla geldiler
Londra'dan bu araçla geldiler
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan 77 yaşındaki çift, kendileri gibi Avustralyalı Francis Birtles'in 1927'de İngiltere'nin başkenti Londra'dan Melbourne'e yaptığı 26 bin kilometrelik dünya turunu tekrarlamaya karar verdi.

Yaklaşık bir ay önce uçakla İngiltere'ye giden çift, Birtles'in kullandığı aynı model "Bean" marka otomobili bir müzeden satın aldı.

Gençliğinde hayalini kurduğu 100 yıllık araçla dünya turunu, eşiyle gerçeğe dönüştürmenin heyecanını yaşayan Langley Kidby, Londra'dan yola çıktı.

Fransa, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından dokuzuncu durakları Türkiye olan çift, 12 ilin ardından Trabzon'a ulaştı.

Trabzon'da otomobilleri arızalanan çift, günün büyük bölümünü sanayide tamir olan araçlarının başında geçirmek durumunda kaldı.

Londra'dan bu araçla geldiler

"KULLANDIĞIMIZ ARABA 1924 MODEL BİR BEAN, ALIŞILMADIK BİR ARABA"

Langley Kidby, AA muhabirine, insanlık tarihinde yeni yolları açan öncü insanlara her zaman ilgi duyduğunu söyledi.

Avustralyalı maceracı Francis Birtles'in 100 yıl önce kullandığı rotayı revize ederek yola çıktıklarını belirten Kidby, "Kullandığımız araba 1924 model bir Bean, alışılmadık bir araba. Bir İngiliz arabası ama şirket sadece 10 yıl dayandı. Dolayısıyla etrafta pek fazla yok ama bu ilk rekoru kıran türden bir arabaydı ve bunu bir müzede bulduğumuz için şanslıydık. Aldık ve şimdi Birtles'in yolunu izliyoruz." dedi.

Kidby, otomobilin eski bir araç olduğu için sıklıkla bozulduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşına ve 100 yıllık motoruna göre oldukça hızlı bir araba. Araç dar olduğu için pek rahat değil. Çok sıkışık. Eski arabalarda her zaman küçük bir sorunla karşılaşıyorsunuz ve bugün sadece marş motoru bozuldu ama şanslıyız ki bir krank kolumuz var ve onu elektrikli marş motoru olmadan da çalıştırabiliyoruz."

Aracın eski olmasından ötürü yolculuklarının yavaş geçtiğini anlatan Kidby, "Araba oldukça yavaş ama saatte yaklaşık 70 kilometre hızla gidebiliyoruz. Bu yüzden yol kenarındaki kamyonları takip ediyoruz. Araba çok sıkışık ve tepelere çıktığınızda çok yavaş gidiyor. Yağmur yağdığında ıslanabiliyorsunuz." diye konuştu.

Londra'dan bu araçla geldiler

"MUHTEMELEN İKİ AY DAHA YOLUMUZ VAR"

Kidby, geçen ay Londra'dan yola çıktıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Tüm Avrupa'yı, Fransa'yı, Almanya'yı, Avusturya'yı dolaştık. Daha sonra Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldik. Türkiye'de Edirne, İstanbul, Samsun ve birkaç şehirden sonra Trabzon'dayız. Burada harika insanlarla tanışıyoruz. Türkiye'de çok güzel karşılandık. Şu ana kadar favori şehrimiz Trabzon oldu."

Türkiye'de daha önce de bulunduklarını dile getiren Kidby, "Türkiye'ye geldik ve her zaman harika şekilde karşılandık. Burada yollar gerçekten çok iyi. İnsanlar iyi, sürücüler yollarda çok kibarlar." ifadesini kullandı.

Kidby, Trabzon'dan Erzurum'a devam edeceklerini belirterek, "Sınırı geçerek İran'a geçeceğiz ve ardından İran üzerinden Pakistan'a, Hindistan'a, Singapur'dan Avustralya'ya gideceğiz. Muhtemelen iki ay daha yolumuz var, çünkü eski arabalarda her zaman düzeltilmesi gereken küçük şeyler vardır ve fazladan bir gün falan beklemeniz gerekebilir." dedi.

Londra'dan bu araçla geldiler

"EŞİME YOLCULUKLARDA DESTEK OLMAKTAN MEMNUNUM"

Beverly Kidby de eşiyle yolculuk etmekten her zaman keyif aldığını söyledi.

Eşinin hayalini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Kidby, şöyle konuştu:

"Yolcu olmaktan her zaman keyif aldım. Başka geziler de yaptık, eski arabalarla bunun gibi uzun yolculuklar yaptık ve bunun bir parçası olmaktan her zaman keyif aldım. Arabayı çok fazla kullanmıyorum ama eşime yolculuklarda destek olmaktan memnunum. Çok mutluyum, bunun en iyi kısmı farklı ülkelerden geçerken insanlarla tanışmak."

Kaynak: AA

# ifade, HER, VAR, Türkiye, yeni, araç, İstanbul

09 May 2024 - 14:38 - Yaşam --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.382.613 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap Palet Ve Kereste Fabrikamızda çalışacak *PALET ÇAKIM USTALARI *AĞAÇ MAKİNE KULLANAN USTALAR *MARANGOZ USTALARI VE *VASIFSIZ ELEMANLAR alı...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

TEMİZLİK ELEMANI ARANIYOR

Yahyakaptan’da halı sahada yatılı çalışacak, TEMİZLİK ELEMANI aranıyor. Tel:  0532 421 27 15 - 0262 311 49 66

MOTOSİKLET TESLİMAT PERSONELİ ARANIYOR

HONDA Haldız Motosiklet’te görevlendirilmek üzere, *Sıfır motosikletlerin kontrolü ve teslimatını tamamlamakla görevli, *20-45 yaş arası BAY TESLİMA...

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR

Kullar Yolunda yer alan gıda şirketimizde, Ürünlerin yüklenmesi, düzeni, istiflenmesi, Depo düzenini sağlayacak , İş dağılımlarında görev alacak 40...

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL