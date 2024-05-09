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Doğu ve Güneydoğu lezzetleri kente geldi

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Uluslararası Gastronomi Federasyonu tarafından kentte ‘Doğu ve Güneydoğu Gastronomi Yemek Şenliği’ düzenleniyor. Şenlik kapsamında pek çok yöresel lezzet Kocaeli’ye geldi.

Muhammet Emin Can
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Doğu ve Güneydoğu lezzetleri kente geldi mask
Doğu ve Güneydoğu lezzetleri kente geldi
Doğu ve Güneydoğu lezzetleri kente geldi
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Kocaeli, 19 Mayıs’a kadar sürecek olan Doğu ve Güneydoğu Gastronomi Yemek Şenliği’ni yaşamaya başladı. İzmit Real AVM Otopark Alanı’ndaki şenlik için hazırlıklar günler öncesi tamamlandı. Otopark alanına şehir dışından gelecek esnaflar için çadırlar kuruldu ve gerekli hat çekimleri yapıldı. 9 Mayıs itibariyle başlayan şenliğin ilk günü sabahın erken saatlerinden itibaren esnafın stant kurmasına sahne oldu. Kurulan stantlarda yemekler hazırlandı. Pek çok yemeğin Kocaelili vatandaşa sunulacağı şenlikte kapsamında Türk Halk Müziği Konserleri düzenlenecek, yöresel sanatçılar sahne alacak, el sanatları sergisi açılacak. Şenlikte çocuklar için de oyuncular kuruldu.

Doğu ve Güneydoğu lezzetleri kente geldi

Doğu ve Güneydoğu lezzetleri kente geldi

Doğu ve Güneydoğu lezzetleri kente geldi

Doğu ve Güneydoğu lezzetleri kente geldi

Doğu ve Güneydoğu lezzetleri kente geldi

Doğu ve Güneydoğu lezzetleri kente geldi

ÜRÜN ADI

FİYATI (TL)

Cağ kebabı (şiş / porsiyon)

100 / 400

Kavurma (dürüm / porsiyon)

200 / 350

Mumbar

300

Şırdan

200

Adana kebabı

180

Kuzu şiş

350

Dolma ve sarma (porsiyon / kilo)

100 / 400

Çiğköfte (dürüm / porsiyon / kilo)

50 / 150 / 300

Sucuk

250

Pul biber

400

Kuru dolmalık ürünler

150

Pestil (kilo)

350

Cevizli sucuk

350

Trabzon tulumu (fiyat aralığı)

200 - 400

Cevizli baklava

400

Fıstıklı baklava

500

Havuç dilim

700

Fıstık sarma

900

Kadayıf

500

Not: Listemizde yer alan fiyatlar esnafın indirimsiz fiyatlarıdır. Fiyatlar şenlik alanındaki fiyatlarla farklılık gösterebilir.

# Kocaeli, İzmit

09 May 2024 - 14:47 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Doğrucu - yıllardır her kurulan festivalde o yöreyle ilgisi olmayan hep aynı tipler var..fiyatlar yüksek..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mayıs 15:51
04

Cacık Spor - Ürünlerin yarısı adanalı. Tam komedi. Fiyatlar ise trajedi. Temizlik hijyen korku filmi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mayıs 15:31
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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