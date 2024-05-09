Doğu ve Güneydoğu lezzetleri kente geldi

Kocaeli, 19 Mayıs’a kadar sürecek olan Doğu ve Güneydoğu Gastronomi Yemek Şenliği’ni yaşamaya başladı. İzmit Real AVM Otopark Alanı’ndaki şenlik için hazırlıklar günler öncesi tamamlandı. Otopark alanına şehir dışından gelecek esnaflar için çadırlar kuruldu ve gerekli hat çekimleri yapıldı. 9 Mayıs itibariyle başlayan şenliğin ilk günü sabahın erken saatlerinden itibaren esnafın stant kurmasına sahne oldu. Kurulan stantlarda yemekler hazırlandı. Pek çok yemeğin Kocaelili vatandaşa sunulacağı şenlikte kapsamında Türk Halk Müziği Konserleri düzenlenecek, yöresel sanatçılar sahne alacak, el sanatları sergisi açılacak. Şenlikte çocuklar için de oyuncular kuruldu.

ÜRÜN ADI FİYATI (TL) Cağ kebabı (şiş / porsiyon) 100 / 400 Kavurma (dürüm / porsiyon) 200 / 350 Mumbar 300 Şırdan 200 Adana kebabı 180 Kuzu şiş 350 Dolma ve sarma (porsiyon / kilo) 100 / 400 Çiğköfte (dürüm / porsiyon / kilo) 50 / 150 / 300 Sucuk 250 Pul biber 400 Kuru dolmalık ürünler 150 Pestil (kilo) 350 Cevizli sucuk 350 Trabzon tulumu (fiyat aralığı) 200 - 400 Cevizli baklava 400 Fıstıklı baklava 500 Havuç dilim 700 Fıstık sarma 900 Kadayıf 500

Not: Listemizde yer alan fiyatlar esnafın indirimsiz fiyatlarıdır. Fiyatlar şenlik alanındaki fiyatlarla farklılık gösterebilir.