Doğu ve Güneydoğu lezzetleri kente geldi

Kocaeli, 19 Mayıs’a kadar sürecek olan Doğu ve Güneydoğu Gastronomi Yemek Şenliği’ni yaşamaya başladı. İzmit Real AVM Otopark Alanı’ndaki şenlik için hazırlıklar günler öncesi tamamlandı. Otopark alanına şehir dışından gelecek esnaflar için çadırlar kuruldu ve gerekli hat çekimleri yapıldı. 9 Mayıs itibariyle başlayan şenliğin ilk günü sabahın erken saatlerinden itibaren esnafın stant kurmasına sahne oldu. Kurulan stantlarda yemekler hazırlandı. Pek çok yemeğin Kocaelili vatandaşa sunulacağı şenlikte kapsamında Türk Halk Müziği Konserleri düzenlenecek, yöresel sanatçılar sahne alacak, el sanatları sergisi açılacak. Şenlikte çocuklar için de oyuncular kuruldu.
ÜRÜN ADI
FİYATI (TL)
Cağ kebabı (şiş / porsiyon)
100 / 400
Kavurma (dürüm / porsiyon)
200 / 350
Mumbar
300
Şırdan
200
Adana kebabı
180
Kuzu şiş
350
Dolma ve sarma (porsiyon / kilo)
100 / 400
Çiğköfte (dürüm / porsiyon / kilo)
50 / 150 / 300
Sucuk
250
Pul biber
400
Kuru dolmalık ürünler
150
Pestil (kilo)
350
Cevizli sucuk
350
Trabzon tulumu (fiyat aralığı)
200 - 400
Cevizli baklava
400
Fıstıklı baklava
500
Havuç dilim
700
Fıstık sarma
900
Kadayıf
500
Not: Listemizde yer alan fiyatlar esnafın indirimsiz fiyatlarıdır. Fiyatlar şenlik alanındaki fiyatlarla farklılık gösterebilir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Doğrucu - yıllardır her kurulan festivalde o yöreyle ilgisi olmayan hep aynı tipler var..fiyatlar yüksek..
Cacık Spor - Ürünlerin yarısı adanalı. Tam komedi. Fiyatlar ise trajedi. Temizlik hijyen korku filmi
Nicomedia - Mikrop panayırı...
Gerçekler - Komedi
Osman Han - emekliler yaklaşmasın.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.