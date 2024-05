Gürfidan: Öncelik alt yapı olmalı

“SANAYİ ŞEHRİNDE YALNIZ KALMASINLAR”

Alt yapının güçlü olmasının Türk futbolunun kurtuluşu olacağının altını çizen Gürfidan, “ Kocaeli gibi sanayi şehrinde alt yapıya daha fazla destek olunmalı. A takım için bir şekilde kaynak üretiliyor, orası kendisini bir şekilde döndürüyor. Ama alt yapı böyle değil. Bu çocukların gelişmesi için her anlamda destek olunmalı. Ben her ay bin lira bu çocuklar için bağış yapacağım. Temsil ettiğim kooperatif üyelerini de buna teşvik edeceğim. Koskoca sanayi kenti Kocaeli’de bu çocuklar için her ay bin lira verecek 100 kişi çıkar diye düşünüyorum. Alt yapıda yapılan yönetim kurgusu Türkiye’ye örnek olmadı. Rafet Başkanı ve Aydın hocamızı tebrik ederim” dedi.