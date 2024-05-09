Vali Yavuz'dan Engelliler Haftası mesajı

Yavuz, mesajında, mutlu ve huzurlu bir toplumun en önemli şartının, tüm bireylerin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında, birbirini anlayarak desteklemesi olduğunu belirtti.
Engelli bireylerin toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermenin, onlara ulaşarak sorunlarına sahip çıkmanın, devlet ve toplum olarak herkesin en önemli sorumluluğu olduğuna işaret eden Yavuz, devletin, bu kapsamda gerekli çalışmaları yaptığını vurguladı.
Yavuz, Valilik koordinasyonunda yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında toplumun dezavantajlı gruplarını evlerinde ziyaret ettiklerini aktararak, "Proje kapsamına dahil edilen engelli bireylerimizin de isteklerini dinleyip yerinde tespit ettiğimiz ihtiyaçlarınızı da gidermek için gece gündüz demeden çalışmaktayız. Sizlerin mutluluğu bizim de mutluğumuzdur. İmkanlarımız ölçüsünde engelli kardeşlerimizi sevindirmeye, mutlu etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin en önemli duyarlılıklarından biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalığın daha da artması dileğiyle Engelliler Haftası'nı kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.