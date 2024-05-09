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Türkiye'de en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler

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İŞKUR'un açıkladığı son verilerle en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler belli oldu. Tekstil başta olmak üzere makine, inşaat ve imalat gibi sektörlerde ara eleman açığı bulunuyor. İşte Türkiye'de en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler...

Türkiye'de en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler mask
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işverenlere gönderdiği soru formlarıyla hangi sektörde, hangi elemana ihtiyaç olduğunu belirliyor. İŞKUR'un nisan istatistiklerine göre, ağırlığı özel sektörden oluşan işverenlerin 230 bin elemana ihtiyacı var. Bu pozisyonların sadece 100 bini doldu.

İMALAT SANAYİSİNDE ELEMAN AÇIĞI 341 BİNİ GEÇTİ

İstatistiklere göre, imalat sanayisinde ilk 4 ayda eleman açığı sayısı 341 bini geçti. Onu idari hizmet faaliyetleri izliyor. Bu sektörde de 128 bin 468 açık iş pozisyonu var. Toptan ve perakende ticaret sektöründe de 113 bin 509 eleman açığı var.

EN ÇOK ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ARANIYOR

Mesleklere bakıldığında ise sadece nisanda en çok açık iş pozisyonunun özel güvenlik görevlisinde olduğu görülüyor.

İKİNCİ MESLEK GRUBU TURİZM

Eleman açığının en yüksek olduğu ikinci meslek grubu ise turizm ve otelcilik. İşverenlerin İŞKUR'a bildirdiği verilere göre, bu meslek grubunda 22 bine yakın eleman aranıyor. 

EN ÇOK ARANAN DİĞER ÜÇ MESLEK

Son dönemde özel sektör en çok özel güvenlikçi, turizm-otelcilik elemanı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi, garson, ve satış elemanı arıyor.

KADROLARIN YARISI BOŞ 

İstatistiklere göre, nisanda, 63 bin 105'i erkek, 37 bin 496'sı kadın olmak üzere nisanda 100 bin 601 kişi işe yerleşti. İlk 4 ayda işe yerleştirilen kişi sayısı 435 bini geçti. İŞKUR'a bildirilen eleman açığı sayısı ise 856 bin. Yani açık pozisyonların sadece yarısı dolmuş durumda.

# Türkiye, VAR, hizmet

09 May 2024 - 15:15 - Ekonomi --- Okunma

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