Düdük Süper Lig hakeminde

KRİTİK MAÇTA DÜDÜK ÇALACAK

Cumartesi günü saat 16.00’da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda Sakaryaspor’u konuk edecek olan Kocaelispor’un bu kritik sınavında Süper Lig hakemi düdük çalacak. Cumartesi günü oynanacak olan bu kritik mücadeleyi Ankara bölgesi Süper Lig hakemi Burak Pakkan yönetecek. Pakkan’ın yardımcılıklarını ise Murat Temel ve Anıl Usta yapacak.