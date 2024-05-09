Düdük Süper Lig hakeminde

KRİTİK MAÇTA DÜDÜK ÇALACAK
Cumartesi günü saat 16.00’da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda Sakaryaspor’u konuk edecek olan Kocaelispor’un bu kritik sınavında Süper Lig hakemi düdük çalacak. Cumartesi günü oynanacak olan bu kritik mücadeleyi Ankara bölgesi Süper Lig hakemi Burak Pakkan yönetecek. Pakkan’ın yardımcılıklarını ise Murat Temel ve Anıl Usta yapacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.