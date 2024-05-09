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09 May 2024 - 15:16- Gündem G:

Öğretmenler eylem yaptı

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Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası üyesi öğretmenler Kocaeli Valiliği binası önünde basın açıklaması yaparak eğitimde şiddetin son bulmasını istedi.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Öğretmenler eylem yaptı mask
Öğretmenler eylem yaptı
Öğretmenler eylem yaptı
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Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası (Eğitim Gücü Sen) üyesi öğretmenler İstanbul’da  okul müdürü İbrahim Oktugan’ın okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine eğitimde şiddetin son bulması için Kocaeli Valiliği binası önünde basın açıklaması yaptı.

"SESSİZ KALMAYI REDDEDİYORUZ"

Eğitim Gücü Sen Kocaeli Başkanı Melek Candemir açıklamasında “Bugün burada, Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası olarak bir araya gelmemizin sebebi, eğitim çalışanlarının karşılaştığı şiddet olaylarına dikkat çekmek ve bu soruna çözüm bulunması için sesimizi duyurmaktır. İstanbul’da okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat eden okul müdürümüz sayın İbrahim Oktugan’a Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve eğitim camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, idareciler ve eğitim çalışanları olarak, artan şiddet vakaları karşısında sessiz kalmayı reddediyoruz.” dedi.

Öğretmenler eylem yaptı

"ADIM ATILMASI GEREKİYOR"

Candemir açıklamasının devamında, “Son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının artması, sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Eğitim çalışanlarına yönelik yapılan fiziksel ve sözlü saldırılar, sadece çalışanların sağlığını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrenci ve velilerin de güvenliğini tehlikeye atıyor. Milli Eğitim Bakanlığına sesleniyoruz: Eğitim çalışanlarının can güvenliği artık birinci öncelik olmalıdır. Gerekli önlemlerin alınması ve şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans politikasının benimsenmesi gerekmektedir. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin ciddiyetinin farkında olduğumuzu ve bu sorunun çözümü için adım atılması gerektiğini vurguluyoruz.” diye konuştu.

İKİ GÜN İŞ BIRAKACAKLAR

Eğitim Gücü Sen olarak, 9-10 Mayıs 2024 tarihinde iki günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını belirten Candemir, “Bu eylem eğitim çalışanlarının haklarına sahip çıkma ve sesimizi duyurma adına bir adımdır. Bu basın açıklamasıyla, ‘Eğitim Çalışanlarına Şiddet Yasası’nın bir an önce çıkarılmasını talep ediyoruz. Okullarımıza yeterli sayıda güvenlik görevlisi temin edilmesini istiyoruz. Bu yasal ve somut adımlar atılmadan, eğitim çalışanlarının güvenliği sağlanamaz." Yarın da sen olabilirsin, öğretmenim" diyerek, hepimizin bu tehlikelere karşı savunmasız olabileceğini hatırlatıyorum. Hiçbirimiz bu tür bir tehlike ile yüz yüze kalmayı hak etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

# Kocaeli, HER, İstanbul, İbrahim Oktugan

09 May 2024 - 15:16 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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