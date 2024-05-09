İl başkanlığı görevine Muratoğlu atandı

MAZBATASINI GENEL BAŞKANDAN ALDI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Yönetimi başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun bünyesinde görevler almış olan Esat Muratoğlu, yeni bir göreve atandı. Başkan Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olan, bugüne kadar pek çok sendikada da çeşitli görevlerde bulunmuş olan Muratoğlu görüşmeler sonucu EMŞAV Kocaeli İl Başkanlığı atandı. EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ile Ankara’daki EMŞAV Genel Merkezi’nde bir araya gelen Muratoğlu mazbatasını aldı. Babası Üzeyir Muratoğlu başta olmak üzere ailesinde pek çok polis bulunan Esat Muratoğlu, yeni görevinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederken EMŞAV Genel Başkanı Yılmaz’a teşekkür etti.

TEŞKİLATIMIZIN YANINDA OLACACAĞIZ

EMŞAV İl Başkanı Esat Muratoğlu ataması sonrası yaptığı açıklamada “Vatan, bayrak ve milletin huzuru için canını feda etmiş şehitlerimizin geride kalan ailelerine destek olmak için verilen bu görevi EMŞAV olarak, yönetici arkadaşlarımızla birlikte şehit ve gazi ailelerimizin ve görevi başındaki emniyet teşkilatımızın yanlarında olacağız. Türkiye’mizin iç güvenliği ve Demokratik düzenimizin yılmaz bekçileri emniyet teşkilatımıza şehit ve gazi aileleri lehine her platformda ailelerimizin yararına çeşitli projeler oluşturarak hayata geçireceğiz. Görevi şahsıma tevdi eden genel başkanımız Sayın Abdurrahman Yılmaz Bey’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.