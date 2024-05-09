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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 3 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 172 milyar lira azalarak 16 trilyon 149,2 milyar liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı mask
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 3 Mayıs ile biten haftada 171 milyar 984 milyon 126 bin lira azalışla 16 trilyon 149 milyar 218 milyon 258 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,87 düşüşle 9 trilyon 3 milyar 578 milyon 380 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,13 azalışla 6 trilyon 369 milyar 217 milyon 795 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 207 milyar 812 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175 milyar 815 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 3 Mayıs itibarıyla 2 milyar 986 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,53 artarak 1 trilyon 559 milyar 269 milyon 73 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,16 yükselişle 1 trilyon 477 milyar 630 milyon 30 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,55 artışla 1 trilyon 857 milyar 864 milyon 846 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 401 milyar 372 milyon 844 bin lirası konut, 68 milyar 517 milyon 858 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 89 milyar 378 milyon 371 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 3 Mayıs ile biten haftada 38 milyar 184 milyon 463 bin lira artarak 12 trilyon 681 milyar 194 milyon 719 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,56 artış kaydetti.

Kaynak: AA

# Türkiye, hafta, dolar, para

09 May 2024 - 16:05 - Ekonomi --- Okunma

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