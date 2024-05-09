Mimarlarda yeni başkan belli oldu

TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi, 21 Ocak’ta olağan genel kurulunu yapmıştı. Tek liste mevcut oda başkanı Alper Dülger liderliğindeki liste olurken seçimi kazanan da Dülger ve listesi olmuştu. Genel kurul sonrası şubenin başkanlığına yönetim kurulu kararıyla Alper Dülger seçilmişti. 3,5 ay sonra şube başkanı Dülger görevinden ayrıldığını açıkladı. Ayrılık gerekçesini, yurt dışında artan iş yükü olarak açıklayan Dülger, sonrasında şube yönetimi ile toplantı yaptı. Toplantıda şubenin yeni başkanı seçildi ve yönetimde görev dağılımı yapıldı. Gülşah Toprak Poyraz şubenin yeni başkanı seçildi.

TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi’nin Yönetimi ve görev dağılımı şu şekilde oldu:

Gülşah Toprak Poyraz ( Başkan)

Deniz Günzat Işık (Başkan Yardımcısı)

Ömer Saka (Sekreter Üye)

Gülfem Toprak (Sekreter Üye)

Sevilay Akçakaya (Üye)

Fahrettin Doğan Tekin (Üye)

Zeliha Yılmaz Ardıç (Üye)