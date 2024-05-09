Akdenizli mobilya ihracatçıları 4 ayda 284 milyon 569 bin dolarlık dış satım yaptı

AKAMİB'in açıklamasına göre, birliğin nisan ayı ihracatı 58 milyon 198 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
Ocak-nisanda geçen yılın aynı dönemine göre ülke genelinde yüzde 2,5 azalışla 2 milyar 518 milyon 152 bin dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihraç edilirken, AKAMİB'in dış satımı yüzde 4,2 artışla 284 milyon 569 bin dolara ulaştı.
Söz konusu dönemde, birlik bünyesindeki en fazla dış satım Irak, Almanya ve Fransa'ya yapıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.