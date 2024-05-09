Kezzap sızıntısını meclise taşıdı

SORU ÖNERGESİ VERDİ

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, nisan ayında Dilovası’nda meydana gelen çevre felaketini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Kamuoyunda kezzap olarak bilinen Nitrik Asitin Dilovası üzerine bulut şeklinde çökmesi sonucu insan sağlığını etkileyen bu çevre felaketi ile ilgili TBMM Genel Kurulunda söz alan Yıldızlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına konu ile ilgili soru önergesi verdi.

VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLMELİ

TBMM Genel Kurulu’nda kezzap faciası ile ilgili söz alan Yıldızlı, “Kocaeli ili Dilovası ilçemizde geçtiğimiz ay meydana gelen endüstriyel atık kaynaklı hava felaketi bölge halkının sağlığını tehdit etmektedir. Kamuoyu tarafından kezzap olarak bilinen Nitrik Asit salınımı nedeniyle oluşan bulut sonrasındaki tahribat hakkında bölgede henüz aydınlatıcı bir açıklama yapılmamıştır. İnsan sağlığını doğrudan etkileyen bu felaketlerin önlenmesi için bakanlığın gerekli kontrol ve cezai işlemleri ivedilikle hayata geçirmesini Dilovası ve Kocaeli halkı adına talep ediyorum” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi