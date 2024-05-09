Hürriyet, Marmara Belediyeler Birliğinde Denetim Komisyonunda

GÖREVİ DEVRETTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen Marmara Belediyeler Birliği Genel Kurulu’nda yeni dönemin yönetimi seçildi. Birlik Başkanı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın görevi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’ ye devretti. İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’ de Birlik Denetim Komisyonunda görev alacak.
218 OY ALDI
İstanbul’da yapılan Marmara Belediyeler Birliği Genel Kurulu Kocaeli’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, bazı CHP’li meclis üyeleri katıldı. Genel Kurulda Birliğin denetim kuruluna aday olan Hürriyet, aldığı 218 oy ile birliğin denetim komisyon üyeliğine seçildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.