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09 May 2024 - 16:33- Gündem G:

KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi resmen açıldı

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İzmit Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kanlıbağ mevkiinde hayata geçirilen Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi resmen açıldı. Merkezin açılışını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve kent protokolü gerçekleştirdi.

Yavuz Solmaz
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KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi resmen açıldı mask
KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi resmen açıldı
KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi resmen açıldı
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KOSTÜ DİŞ MERKEZİ RESMİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi İzmit Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde hastalara hizmet vermeye başlamıştı. Hastanenin resmi açılışı bugün düzenlenen törenle gerçekleşti. Açılışa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOSTÜ Rektörü Muzaffer Elmas, Kocaeli Adliyesi Adalet Komisyon Başkanı Muhiddin Paça, KOSTÜ Genel Koordinatörleri Alper ve Timur Eminoğlu, KOSTÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Ali Hakan Develioğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, il müdürleri ve davetliler katıldı.

KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi resmen açıldı

8-10 MİLYON DOLARLIK BİR YATIRIM YAPTIK

KOSTÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu açılış konuşmasında diş merkezinin yatırım bedelini açıkladı. Emiroğlu 8-10 milyon dolarlık bir yatırıma imza attıklarını ifade ederken, “1987 yılından beri Türk eğitimine hizmet eden bir kurum olarak eğitimde uygulamayı teorik kadar önemsedik. Buraya her ne kadar merkez desek de 60 üniteli bir hastanedir. Öğrencilerimizin hastalarla iletişim kurması ve tedavi süreçlerinde yer almadı mesleki deneyimlerini arttıracaklardır. Burada İzmit ve Kocaeli şehrinizin daha kolay ulaşacağı diş sağlığı hizmeti sunulacaktır”

KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi resmen açıldı

DİŞ MERKEZİNİN AÇILMASINDAN ESNAF MUTLU

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Biz şehriniz ve bölgemizin canlanması açısından bu diş merkezinin açılmasından çok memnunuz. Esnafımız da buraya hareket geleceği için mutlu durumda. Şehrimiz için son derece kıymetli bir hizmet. Biz helalinden kazanarak helalinden harcayarak bu şehre katkı sağlayanları desteklemeye çalışıyoruz. Bu arka tarafta ise otopark olarak yaptığımız bir bina vardı, orada ki bir katı icra mahkemeleri için hizmet verilmesine ayırdık. Şehrimiz umarım en kısa sürede de Adliye Kampüsü’ne kavuşacak.”

KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi resmen açıldı

SAĞLIK TURİZMİNDEN DAHA FAZLA FAYDALANMALIYIZ

Vali Yavuz ise yaptığı konuşmada, “80 bin öğrencisi ile bilim şehri olmaya emin adımlarla ilerliyor. 2 milyon 100 bin nüfusu olan bir şehiriz fakat 400 bin kişi de dışarıdan gelerek Kocaeli’de konaklıyor. Sağlık altyapısının gelişmesi bu açıdan çok önemli. Yeni hastanelerimizi de yaparak hizmete sunacağız. Bir vakıf üniversitesinin de hastane açması çok değerli. Tesis sayılarımızın da önümüzde ki yıllarda artmasını ve ilimizin sağlık turizmi pastasından daha fazla faydalanmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi resmen açıldı

104 BİN METREKARE ADLİYE SARAYI KAZANDIRACAĞIZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açılışta son olarak kürsüye geldi. Tunç yaptığı konuşmada, “Bu merkezimizin Kocaelililere hayırlı olmasını diliyorum. Kocaelililere adalet ile ilgili bir müjde verelim. Kocaeli'mizi yakışacak olan 104 bin metrekare kapalı alana sahip olacak bir adalet sarayının proje ihalesini gerçekleştirdik. 2024 yılı yatırım programında projeye almıştık. İnşallah kısa süre içerisinde proje çalışmalarını tamamlayarak Kocaeli'nin büyüklüğüne yakışacak bir adalet sarayını Kocaelili hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için çalışacağız.

KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi resmen açıldı

KOCAELİ KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK

Kocaeli Türkiye’nin en önde gelen illetimizden. Kocaeli’de yaşayanlara, ekonomisi ve ülke ekonomisi için çalışanlara huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Kocaeli her zaman ki yerinde inşallah ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek. Bu gelişme ve kalkınma eğitimde de devam ediyor. İnsanımızı güçlendirmek için çalışıyoruz. Eğitime ve sağlığa önem veriyoruz. Türkiye’nin dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak dış politika da sözü geçen eksende kurmaya devam ediyoruz.

KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi resmen açıldı

BU HEKİMLER ÜLKENİN DÖRT BİR YANINA HİZMET VERECEK

Kocaeli’deki bu özel üniversitemiz sağlık alanında sürekli gelişen bir üniversite. Bu uygulama merkezi de özellikle Kocaelili hemşerilerimize hem de burada yetişen diş hekimlerimiz ülkenin dört bir yanına yayılarak hizmet verecekler.

KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi resmen açıldı

TAHİR BÜYÜKAKIN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM

Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmeden ayrılmayacağım. Ben Bartınlıyım. Bartın’da sel ile karşı karşıya kaldık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi imdadımıza koştu ve alt yapı ile üst yapı konusunda şehrimize büyük destek oldu. Başarılı çalışmaların devam edeceğime eminim. Kabine olarak Kocaeli’ye her türlü desteği vermeye hazırız.” dedi.

KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi resmen açıldı

HASTANE İÇERİSİNDE TÜM BİRİMLER YER ALIYOR

Binanın -1. katında teknik birimler ve merkezi sterilizasyon ünitesi yer alıyor. Giriş katı, birinci ve ikinci katlarına yayılmış şekilde toplam 60 tane klinik bulunuyor. Bina giriş katında genel anestezi ünitesi, radyoloji ünitesi, ilk muayene kliniği, engelli kliniği, tuvaletler, medikal muhasebe, hasta hakları birimleri yer alıyor. İkinci ve üçüncü katta kliniklerle birlikte tuvaletler yer alırken dördüncü katta idare birimi yer alıyor. Beş katlı binanın en üst katı ise teras olarak kullanılacak.

KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi resmen açıldıKOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi resmen açıldıKOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi resmen açıldı
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09 May 2024 - 16:33 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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