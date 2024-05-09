Çayırova’da Mayıs ayı meclisi tamamlandı

Çayırova Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, bugün gerçekleştirilen ikinci birleşimin ardından tamamlandı. Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısına, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlık etti. Meclisin açılışında söz alan Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, ilk olarak Anneler Günü’nü kutladı ve “Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun, rabbim onları başımızdan eksik etmesin” dedi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın da önemine değinen Çiftçi, “Bu Cumhuriyeti bizlere armağan eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimiz ile gazilerimiz rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı. Üç gündem maddesinin oylamaya sunulduğu meclis toplantısında ilk madde oy birliği ile kabul edilirken, ikinci gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Üçüncü ve son gündem maddesi olan 2023 yılı kesin hesap gelir ve giderleri ise oy çokluğu ile karara bağlandı. Bir sonraki meclis toplantısının ise 3 Haziran Pazartesi günü saat 14.00’da yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: BÜLTEN