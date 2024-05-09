Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni adalet sarayı için müjdeyi verdi

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ), Turan Güneş Caddesi üzerinde Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni hizmete açtı. Diş merkezinin açılışı için Kocaeli’ye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuşmasında Kocaelilere müjde verdi. Tunç, Kocaeli Adalet Sarayı’nın proje aşaması ihalesi yaptıklarını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.
104 BİN METREKARE ADLİYE SARAYI KAZANDIRACAĞIZ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açılışta son olarak kürsüye geldi. Tunç yaptığı konuşmada, yıllardır beklenen yeni adliye binasının müjdesini verdi. Bakan Tunç, “Bu merkezimizin Kocaelililere hayırlı olmasını diliyorum. Kocaelililere adalet ile ilgili bir müjde verelim. Kocaeli’mizi yakışacak olan 104 bin metrekare kapalı alana sahip olacak bir adalet sarayının proje ihalesini gerçekleştirdik. 2024 yılı yatırım programında projeye almıştık. İnşallah kısa süre içerisinde proje çalışmalarını tamamlayarak Kocaeli'nin büyüklüğüne yakışacak bir adalet sarayını Kocaelili hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için çalışacağız.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ali Mert - daha dün başka bir bakan %65'i biten inşaatlar tamamlanacak, kalanlara dokunulmayacak, yeni yatırım yapılmayacak dedi. Bu hesapla yeni adliye hayal. siz kadıköy katlı otoparkın ikinci katını da alın. en pratik çözüm böyle olur.
izmitli - Sn Bakan adaleti sağlayan yeter Sarayı eksik olsun...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.