Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni adalet sarayı için müjdeyi verdi

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ), Turan Güneş Caddesi üzerinde Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni hizmete açtı. Diş merkezinin açılışı için Kocaeli’ye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuşmasında Kocaelilere müjde verdi. Tunç, Kocaeli Adalet Sarayı’nın proje aşaması ihalesi yaptıklarını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

104 BİN METREKARE ADLİYE SARAYI KAZANDIRACAĞIZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açılışta son olarak kürsüye geldi. Tunç yaptığı konuşmada, yıllardır beklenen yeni adliye binasının müjdesini verdi. Bakan Tunç, “Bu merkezimizin Kocaelililere hayırlı olmasını diliyorum. Kocaelililere adalet ile ilgili bir müjde verelim. Kocaeli’mizi yakışacak olan 104 bin metrekare kapalı alana sahip olacak bir adalet sarayının proje ihalesini gerçekleştirdik. 2024 yılı yatırım programında projeye almıştık. İnşallah kısa süre içerisinde proje çalışmalarını tamamlayarak Kocaeli'nin büyüklüğüne yakışacak bir adalet sarayını Kocaelili hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için çalışacağız.”