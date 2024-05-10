T.C.KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DELİVELİ Mahalle/Köy, 120 Ada, 41 Parsel sayılı taşınmaz, 1952,09 m2 yüzölçümlü, Samanlık ve Tarla olarak kayıtlıdır. Keşif günü itibariyle özellikleri; taşınmazın tarla tarımında kullanıldığı boş tarla olduğu görülmüştür. Taşınmaz toprak bünyesi itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, derin profilli, organik maddece yeterli düzeyde olup, % 18-24 eğimde, eğimli arazi sınıfındadır. Taşlılık, tuzluluk ve taban suyu problemi yoktur. Taşınmaz gerek toprak yapısı, gerek konumu itibariyle tarımsal amaçla kullanılabilir nitelikte olup, taşınmaz IV.sınıf , Kuru , Marjinal Tarım arazisidir. Taşınmazın Kadastrol yola cephesi yoktur. Yerleşim birimlerine uzak konumdadır.

Yüzölçümü : 1.952,09 m2

Kıymeti : 678.448,88 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2024 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 14:10

08/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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