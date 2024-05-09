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Hürriyet, Dervişoğlu’nu ziyaret etti

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İYİ Parti Genel Başkanlığı’na seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ziyaret etti.

Muhammet Emin Can
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Hürriyet, Dervişoğlu’nu ziyaret etti mask
Hürriyet, Dervişoğlu’nu ziyaret etti
Hürriyet, Dervişoğlu’nu ziyaret etti
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BAŞKAN YARDIMCISI KARDAŞ EŞLİK ETTİ

27 Nisan’da gerçekleşen İYİ Parti Olağanüstü Genel Kurulu’nda, İYİ Parti Genel Başkanlığı görevine Müsavat Dervişoğlu seçilmişti. Mazbatayı aldıktan sonra Meral Akşener’den görevi devralan Dervişoğlu, genel merkezde ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Dervişoğlu’nu son ziyaret eden isimlerden biri de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet oldu. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş da Hürriyet’e ziyaretinde eşlik etti.

Hürriyet, Dervişoğlu’nu ziyaret etti

HEDİYELER VERİLDİ VE BAŞARILAR DİLENDİ

Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret eden Hürriyet ve Kardaş, Dervişoğlu’nun başkan seçilmesiyle Genel İdare Kurulu (GİK) Üyeliği’ne seçilen, Genel Başkan Yardımcılığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı görevlerine atanan Cumali Durmuş ile de görüştü. Hem Müsavat Dervişoğlu’na hem de Cumali Durmuş’a hediyelerini takdim eden Fatma Kaplan Hürriyet ve Yaşar Kardeş, 2 isme de görevlerinde başarılar diledi. Durmuş ziyaret sebebiyle hem Hürriyet’e de hem de Kardaş’a teşekkür etti.

Hürriyet, Dervişoğlu’nu ziyaret etti

 

# başkan, İzmit, parti, fatma kaplan hürriyet

09 May 2024 - 17:21 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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