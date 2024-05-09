KARMEK yıl sonu serisi açıldı

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, emekleri için usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.
KARMEK Müdürü Şöhret Baş Kılıç ve Karamürsel Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, ilçede açılan kurslarla ilgili bilgi verdi.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, sergiyi gezdi
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.