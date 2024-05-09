Gündem danışma kurulları! CHP İlçe Başkanları bir araya geldi

CHP’DE İLÇE BAŞKANLARI TOPLANTISI
Yerel seçimlerde Kocaeli’de İzmit, Derince ve Karamürsel Belediyelerini kazanarak belediye sayısını üçe yükselten Cumhuriyet Halk Partisi çalışmalarına devam ediyor. CHP İlçe Başkanları, İl Başkanı Bülent Sarı’nın ev sahipliğinde il başkanlığında bir araya geldi. İl Başkanı Bülent Sarı toplantı ile ilgili gazetemize yaptığı açıklamada, “Toplantıda üye çalışmaları ve danışma kurullarının ele alacağız.” dedi. Toplantıda ilçe başkanları dışında İl Saymanı Tülin Keçeci Güngör ile İl Sekreteri Batuhan Bayındır da hazır bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.