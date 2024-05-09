Hodri Meydan Derneği'nde şok istifa

Haluk Bozo, Hodri Meydan Derneği Başkanlığından istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu: "Bugün itibarıyla Hodri Meydan Taraftarlar derneği başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım bana hakkı geçmiş olanlar haklarını helal etsinler benim de bütün Kocaelispor taraftarlarına hakkım helal olsun hepinizi seviyorum Allaha emanet olun."
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Obhm4141 - Ne iş ya
Birşeyler dönüyor
Newcity - Boş insanlar bırakıp bırakıp geri geliyorlar bi bitmediniz bu önemli maç öncesi olacak yapılacak işmi???? Sizin Kocaelispor'a faydadan çok zararının dokunuyor bu son istifan ile bunu belli etmiş oldunuz.... Yazıklar Olsunnnnnnn
Cuk Diye - Bı sofi bı Haluk başımız döndü OZGUR kuleye
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.