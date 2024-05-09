U15 Play-Off’ta heyecan dindi, 4 takım sevindi

İKİSİ PENALTILARA KALDI
U15 Ligi Play-Off’ta önceki akşam son maçlar oynandı ve ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek takımlar belli oldu. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda Gebzespor, Kandıra Belediye GB’yi 2-0 ile geçerken, Avni Kalkavan’da Derince Birlik ile Darıca GB arasında oynanan ve normal süresi 2-2 biten maçı penaltılarla 5-2 kazanan Darıca GB hedefe ulaştı. Derince Stadı’nda Kullarspor 1975 normal süreli golsüz biten maçta Gölcükspor’u penaltılar sonunda 4-3 mağlup etti. Esentepe Stadı’nda oynanan maçta Engin Öztonga yönetimindeki Arslanbey GB, Gölcük Karadeniz’i 3-1 ile geçip hedefi yakaladı.
BÜYÜK SEVİNÇ- Finalde Gölcük Karadeniz engelini 3-1 yenen Arslanbey GB adını Türkiye şampiyonasına yazdırdı, büyük sevinç yaşadı.
KULLARSPOR 1975- Gölcükspor ile oynadığı finali penaltı atışları sonunda kazanıp hedefe ulaştı, sevinen taraf oldu.
ÜZÜNTÜ- Finalde kaybeden Gölcük Karadenizli futbolcular büyük üzüntü yaşadı.
ÜSTÜNDÜ- Kartepe ekibi Arslanbey GB finalde daha çok isteyen ve üstün oynayan taraftı. Maçtan mücadele anı.
ENGİN ÖZTONGA- Kocaelispor’un unutulmaz futbolcusu Arslanbey GB U15 takımıyla önemli bir başarı elde etti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.