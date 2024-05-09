U15 Play-Off’ta heyecan dindi, 4 takım sevindi

İKİSİ PENALTILARA KALDI

U15 Ligi Play-Off’ta önceki akşam son maçlar oynandı ve ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek takımlar belli oldu. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda Gebzespor, Kandıra Belediye GB’yi 2-0 ile geçerken, Avni Kalkavan’da Derince Birlik ile Darıca GB arasında oynanan ve normal süresi 2-2 biten maçı penaltılarla 5-2 kazanan Darıca GB hedefe ulaştı. Derince Stadı’nda Kullarspor 1975 normal süreli golsüz biten maçta Gölcükspor’u penaltılar sonunda 4-3 mağlup etti. Esentepe Stadı’nda oynanan maçta Engin Öztonga yönetimindeki Arslanbey GB, Gölcük Karadeniz’i 3-1 ile geçip hedefi yakaladı.

BÜYÜK SEVİNÇ- Finalde Gölcük Karadeniz engelini 3-1 yenen Arslanbey GB adını Türkiye şampiyonasına yazdırdı, büyük sevinç yaşadı.

KULLARSPOR 1975- Gölcükspor ile oynadığı finali penaltı atışları sonunda kazanıp hedefe ulaştı, sevinen taraf oldu.

ÜZÜNTÜ- Finalde kaybeden Gölcük Karadenizli futbolcular büyük üzüntü yaşadı.

ÜSTÜNDÜ- Kartepe ekibi Arslanbey GB finalde daha çok isteyen ve üstün oynayan taraftı. Maçtan mücadele anı.

ENGİN ÖZTONGA- Kocaelispor’un unutulmaz futbolcusu Arslanbey GB U15 takımıyla önemli bir başarı elde etti.