İş insanı Özgür Köse şampiyon Derince Birlik’i ödüllendirdi 

İlçede geniş bir kesim tarafından tanıdan, spora yakınlığı ile bilinen daha önce Sırrıpaşa FK’da başkanlık yapan Özgür Köse şampiyon ekibin futbolcularına birer kaban, penye ve forma hediye etti. Özgür Köse şampiyon takımı ve emeği olanları kutladı.

Kulüp Başkanı Rıza Yıldız, genel koordinatör Şaban Eraslan ile yönetim kurulu üyeleri, jesti için iş insanı Özgür Köse’ye teşekkür ettiler. İş insanı Özgür Köse her zaman sporun, sporcunun yanında olduğunu belirterek, “Ulu önderimiz Atatürk’ün ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim sözüyle hareket eden Derince Birlikspor Kulübü desteği fazlasıyla hak ediyor. Her zaman yanlarında olacağım” dedi.

ÖDÜLLENDİRDİ- Derinceli iş insanı Özgür Köse 2.Küme’de şampiyon olan Derince Birliksporlu futbolcuları ödüllendirdi.

FORMA HEDİYE ETTİ- Kulübün genel koordinatörü Şaban Eraslan desteği için Köse’ye teşekkür edip takımın formasını hediye etti.