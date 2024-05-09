Maşukiyeli Güler Zehra Pelit, Avrupa şampiyonu oldu

DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLMUŞTU

Slovakya’da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Milli takımı temsil eden Maşukiyeli Güler Zehra Pelit çok büyük bir başarıya imza attı. Kağıtspor Kulübü sporcusu olan, Maşukiye Anadolu Lisesi’nde okuyan Pelit her iki kolda tüm rakiplerini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Güler Zehra Pelit 2019 yılında Türkiye şampiyonluğunun ardından katıldığı Dünya Şampiyonası’nda üçüncü olmuştu. Pelin yeni hedefini ağustos ayında yapılacak Dünya Şampiyonası olarak belirledi. Gözünü dünya şampiyonluğuna diken Güler Zehra Pelit bunun için çok çalışacağını söyledi.

BÜYÜK GURUR VE MUTLULUK

Maşukiyeli Güler Zehra Pelit’in Avrupa şampiyonluğu milli takımda ve Kağıtspor kulübünde büyük sevinç ve gurur yaşattı. Kartepe’de kurulu Yıldız Entegre fabrikasında çalışan baba Adem Pelit sosyal medya hesabından kızının şampiyonluk müsabakasının videosunu ve fotoğraflarını paylaşıp, “Slovakya’dan düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda kızın Güler Zehra Pelit her iki kolda da Avrupa şampiyonu olup bizi tekrar gururlandırdı. Başarılarının daim olsun canım kızım” notunu düştü.

ÇOK BÜYÜK BAŞARI- Güler Zehra Pelit Slovakya’da hem sağ, hem sol kolda Avrupa Şampiyonu oldu, ülkeye büyük gurur ve mutluluk yaşattı.

KÜRSÜDE- Avrupa Şampiyonu Güler Zehra Pelit birincilik kürsüsüne Türk bayrağıyla çıktı.