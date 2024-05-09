Judoculardan 2 birincilik, 2 üçüncülük

BAŞKAN ELÇİN KUTLADI

Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu judocular Ordu’da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Şampiyonası’nda önemli derecelere imza attılar. Mavi-Beyazlı kulüpten Mirsad Özüer 50 kiloda, Zeynep Deniz Tezcan 57 kiloda birinci olurken, 46 kiloda Rüstem Kalyoncu, 42 kiloda ise Mehmet Talha Karagüdekoğlu üçüncü oldu. Kağıtspor Başkanı İbrahim Ersin, Ordu’da kenti ve kulübü en iyi şekilde temsil eden sporcularını ve üzerlerinde emeği olan antrenörleri kutladı.

Kaynak: Spor Servisi