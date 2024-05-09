Kocaelispor Store’de 09.00-19.30 arası bilet satışı var

Diğer tribünlerdeki satışlar bittiği için kale arkası üst tribünleri de açıldı. Taraftarlar biletlerin satıldığı Kent Meydanı’ndaki Kocaelispor Store Mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Satışlar Cuma 09.00-19.30 ve Cumartesi 09.00-15.00 arasında devam edecek.

4 MİLYON DOLAYINDA GELİR BEKLENİYOR

Yönetim bu maça özel daha fazla taraftarın gelmesi için kale arkası ve maraton tribün biletlerinde indirime gitmişti. Maç biletleri kale arkası 19, maraton 66, numaralı alt 241 ve numaralı alt 266 TL’den satılıyor. Tüm biletlerin satılması halinde kulübün brüt kazancının 4 milyon TL dolayında olacağı öğrenildi. Stadyum kirası başta olmak üzere giderler düştükten sonra kulübün kasasına 3 milyon civarında bir rakamın girmesi bekleniyor.

Kaynak: Spor Servisi