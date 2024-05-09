Sırrıpaşa ASM'nin yerine TÜGVA taşındı

KÜLTÜR MERKEZİNE TAŞINDI
Yapımı geçtiğimiz aylarda tamamlanan Derince Sırrıpaşa Mahallesi’ndeki Abdullah Tayyip Olçok Gençlik Merkezi hizmete başladı. Çenedere Caddesi üzerinde Mehmet Akif Ersoy Parkı’na komşu merkezin bir bölümü Sırrıpaşa Aile Sağlığı Merkezi (ASM) için tahsis edildi. Tahsis sonrası Denizciler Caddesi ile Vatan Caddesi’nin kesiştiği noktadaki ahşap ve tek katlı binada hizmet veren ASM, gençlik merkezi içerisindeki yeni yerine taşındı.
ESKİ YERİNE TÜGVA GELDİ
Aile sağlığı merkezinin daha önce hizmet verdiği binaya ise Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Derince Temsilciliği taşındı. TÜGVA bu binayı ilkokul çağındaki öğrenciler için eğitim merkezi haline getirdi. Merkezde çocuklar okul saatleri dışında eğitim görüp, vakit geçirebiliyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.