Sırrıpaşa ASM'nin yerine TÜGVA taşındı

KÜLTÜR MERKEZİNE TAŞINDI

Yapımı geçtiğimiz aylarda tamamlanan Derince Sırrıpaşa Mahallesi’ndeki Abdullah Tayyip Olçok Gençlik Merkezi hizmete başladı. Çenedere Caddesi üzerinde Mehmet Akif Ersoy Parkı’na komşu merkezin bir bölümü Sırrıpaşa Aile Sağlığı Merkezi (ASM) için tahsis edildi. Tahsis sonrası Denizciler Caddesi ile Vatan Caddesi’nin kesiştiği noktadaki ahşap ve tek katlı binada hizmet veren ASM, gençlik merkezi içerisindeki yeni yerine taşındı.

ESKİ YERİNE TÜGVA GELDİ

Aile sağlığı merkezinin daha önce hizmet verdiği binaya ise Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Derince Temsilciliği taşındı. TÜGVA bu binayı ilkokul çağındaki öğrenciler için eğitim merkezi haline getirdi. Merkezde çocuklar okul saatleri dışında eğitim görüp, vakit geçirebiliyor.