Öğretmenler şiddete “dur” demek için iş bırakıyor

5 SENDİKADAN ORTAK KARAR

İstanbul Eyüp ilçesinde özel bir okulda görev yapan emekli öğretmen İbrahim Oktugan’ın öğrencisi tarafından okulda silahlı saldırı sonucu öldürülmesine karşı tüm eğitim sendikaları ve öğretmenler ayağa kalktı. Okullarda siyah kurdele ile derslere giren öğretmenler yarın de okullarda iş bırakarak şiddete karşı etkin önlemlerin alınmasını isteyecek. Kocaeli’de eğitim alanında örgütlü olan 5 sendika ortak iş bırakacak. Eğitim Bir-Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen. Hürriyetçi Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen ortak eylem yapacak.

YÜRÜYÜŞ YAPILACAK

Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran uygulamaların beraberinde şiddeti getirdiğini söyleyen sendikalar okullarda eğitim ve öğretim sürecini bir günlüğüne durduracak. Öğretmenler iş bıraktıktan sonra 5 sendikanın çağrısı ile saat 10.00’de Sabri Yalım Parkı İnsan Hakları anıtı önünde bir araya gelecek. Sendikalar burada taleplerini içeren sloganlarla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yürüyecek. Yürüyüşün ardından ortak basın açıklaması yapılarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki şiddete karşı etkin önlemler alması için çağrıda bulunulacak.