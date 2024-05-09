Karavancılar “İşgalci değiliz, yer gösterilirse gideceğiz”  

DERNEK KURDULAR

Kamp ve karavan meraklılarının son dönemdeki hızlı artışı gözle görülür duruma geldi. Karavan yaşamı Kocaeli’de de kendisini gösteriyor. Oto karavan ve çekme karavan sahiplerinin sayıları giderek çoğalırken 2023 yılının başında Kocaeli Kamp ve Karavan Derneği de kuruldu. Derneğin Başkanlığını Ediz Ürgün, Başkan Yardımcılığını Ünsal Şanlı, Genel Sekreterliğini İse Orçun Sakız üstleniyor. Kocaeli Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Ediz Ürgün gazetemize dernek faaliyetleri hakkında açıklamalar yaptı. Ürgün dernekleşme süreci ve neden Ncity otoparkı olduklarına dair birçok konu hakkında bilgi verdi.

200’ÜN ÜZERİNDE ÜYEMİZ BULUNUYOR

Ürgün yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Karavanların sayısı artışa geçince 2023 yılı başında bir grup arkadaş bir araya gelerek dernek kurma kararı aldık ve bu fikrimizi hayata geçirdik. Resmi bir kurum olarak resmi bir şekilde kendimize bir yer talep edebiliriz düşüncesi ile dernekleşme kararı aldık. 2023 yılı başında burada en fazla 30 tane karavan vardı. Pandemi ile deprem vatandaşların karavana olan ilgisini artırdı. Buradakilerin yüzde 100’ü gerçek anlamda doğaya çıkan karavancılar değil. Evi olmayan, depremden korktuğu için karavan alan insanlar da var. Yönetim kurulumuzu kararlaştırdık. Karavancı arkadaşların hepsine gittik. Burada herkes birbirini tanıyor. Bugün itibariyle 200’ün üzerinde üyemiz var.

BİZ BURAYA ÇÖKMEDİK

Vatandaşlar bizi işgalci görüyorlar ama biz böyle insanlar değiliz. Karavancılık bir doğa sporu ve yaşam tarzı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bize uygun bir yer bulup yer gösterirlerse biz buradan gideceğiz. Biz buraya çökmedik, böyle bir durum yok. Burada 150 karavan bulunuyor. Yaklaşık olarak 300 tane filo aracı var. Bu araçlar kimsenin gözüne batmıyor. Ebat olarak daha büyük olduğu için göze batıyor. Halk bizi gecekonducu gibi bir sıfat yerleştirmiş ama karavanlarının içinde kim yaşıyor emniyet ve bizde mevcut. Burada her gece zabıta arkadaşlar devriye atıyor. Yunus polisler de burayı denetliyor.

SOSYAL OLANAKLARI OLAN BİR YER İSTEDİK

Sadece Ormanya’da bir karavan kamp alan var, onun dışında karavanlarımızı park edebileceğimiz bir yer yok. UKOME ile bir toplantı yaptık. Bize bir yer tahsis edilmesi için çalışma yapılıyor. Yalnızca otopark mı istiyorsunuz yoksa sosyal anlamda da mı konaklayabileceğiniz bir yer mi istiyorsunuz diye soruldu. Sosyal alanı olan bir yer istedik. Biz gerekirse ücretli bir yer olsun dedik. Yapılan yer aynı zamanda belediyenin de bir kazanç kapısı olacak. Avrupa standartlarında bir tesis istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın bunu yapar, biz kendisine güveniyoruz. Başkan Büyükakın her talebimizle ilgileniyor ve ekibine geri dönüş sağlatıyor.”

“Karavan parkının yasal olarak bir sakıncası yok”

Kocaeli Kamp ve Karavancılar Derneği Genel Sekreteri Orçun Sakız, vatandaşların en çok şikayet ettiği park konusu için açıklamalarda bulundu. Sakız bu alanın 7 bin 500 araçlık bir şehir otoparkı olduğunu ve karavanalarını park etmelerinin önünde yasal bir engel olmadığını söyledi.

BURASI NİTELİK OLARAK BİR ŞEHİR OTOPARKI

Kocaeli Kamp ve Karavancılar Derneği Genel Sekreteri Orçun Sakız’da vatandaşları şikayetçi olduğu park konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sakız “Ben buraya ilk karavan çekenlerden biriyim. Ben şehir merkezinde oturuyorum ve benim oturduğum bölgede park yasağı var. Belediye benim aracım ve karavanım için otopark olarak bana burayı gösteriyor. Burada karavan artışı yaşanması sonrasında şikayetler oluşmaya başladı. Vatandaşlar sahile geldiğinde yer bulamadığını söylüyor ama burası sosyalleşebilecek bir yer değil. Burası nitelik olarak şehir otoparkı.

FİLOLARIN ARAÇLARI VAR

Seka Park sosyalleşmenin olduğunu bir alandır ve oranın otoparkında bir tane karavan göremezsiniz. Burası 7 bin 500 araçlık bir otopark. Bizim yer işgali yapmamız gibi bir durum söz konusu olamaz. Filoların burada birçok araç var. Biz mecburiyet olarak buradayız. Yasal olarak burada durmamızın hiçbir sakıncası yok. Sizin araç çekmeye ne kadar hakkınız varsa benim de karavan çekmeye ihtiyacım var. Burada insanlar araçları ile gelip onun yanına sandalye koyarken bizde karavanımızın önüne sandalye koyuyoruz.

DENETİM İÇİN DERNEK KURDUK

Karavanlarda uyuşturucu, fuhuş denetlenemez deniyor. Biz de bunları düşünüyoruz ve bunu denetlemek için dernek kurduk. Bu otoparkta bulunan karavanlarda kimin yaşadığını biliyoruz. Karavan olduğunda uyuşturucu ve fuhuş olur diyorlar ama araçlarda veya otobüslerde de bu olaylar meydana gelebilir. İnsanları karalamak adına yorumlar yazanlar bu kadar kolay bu yazıları yazmasın. Bize gelerek rahatsız olduklarını söylerlerse bizde kendilerine cevap veririz. Karavanları yan çekmemiz konusunda şikayetlere hakkında şunu söylemek istiyorum. Burada zabıtalar 4 metreden uzun olan kamyon, otobüs, karavan gibi araçları geçiş koridorları daralmasın diyerek yan park etmemizi söylüyor” dedi.

EDİZ ÜRGÜN: Kocaeli Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Ediz Ürgün, otoparkta geçici süreliğine kaldıklarını ve Büyükşehir Belediyesi’nin karavancılar için bir yer bulma çabası içerisinde olduğunu söyledi. Ürgün kendilerine bir yer gösterilmesi halinde bu bölgeden taşınacaklarını ifade ederek işgalci söylemlerini kabul etmediklerini ifade etti.

ORÇUN SAKIZ: Kocaeli Kamp ve Karavan Derneği Genel Sekreteri Orçun Sakız vatandaşların park şikayetlerine cevap vererek, “Burası nitelik olarak bir şehir otoparkı, burada karavanlarımızın durmasının yasal olarak bir engeli yok” dedi.

ŞANLI, ÜRGÜN VE SAKIZ: Dernek Başkanı Ediz Ürgün, Başkan Yardımcısı Ünsan Şanlı,ve Genel Sekreter Orçun Sakız karavancıların sorunları ile yakından ilgileniyor.

KARAVANLAR OTOPARKTA BULUNUYOR: İzmit’te bulunan karavan sahipleri karavanlarını Büyükşehir Belediyesi arkasında bulunan otoparka bırakıyor. Vatandaşlar ise sahile geldiklerinde bu bölgede park yeri bulamamaktan şikayet ederek karavancıları işgalci olmakla suçluyor.