Kültür Tepesi’ndeki teraslar risk oluşturuyor

Vatandaşların İzmit’i seyretmek amacı ile kullandığı seyir teraslarının son yaşanan fırtınada çöktüğü iddia eden vatandaşlar terasların yenilenmesini istiyor. Çöken terasların ciddi tehdit oluşturduğunu ifade eden vatandaşlar, “Çöken ve diğer bölümleri de çökmek üzere olan seyir teraslarına çıkacak olan insanlar için risk var. Eğer buralar düzeltilmezse ciddi bir kaza yaşanabilir. Seyir terasına çıkmak isteyenlerin dikkatli olması gerekiyor. İzmit Belediyesi’nden talebimiz bu terasların bir an önce onarılması. Kimsenin canı yanmadan burada önlem alınsın” dedi.