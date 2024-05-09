Kültür Tepesi’ndeki teraslar risk oluşturuyor

Vatandaşların İzmit’i seyretmek amacı ile kullandığı seyir teraslarının son yaşanan fırtınada çöktüğü iddia eden vatandaşlar terasların yenilenmesini istiyor. Çöken terasların ciddi tehdit oluşturduğunu ifade eden vatandaşlar, “Çöken ve diğer bölümleri de çökmek üzere olan seyir teraslarına çıkacak olan insanlar için risk var. Eğer buralar düzeltilmezse ciddi bir kaza yaşanabilir. Seyir terasına çıkmak isteyenlerin dikkatli olması gerekiyor. İzmit Belediyesi’nden talebimiz bu terasların bir an önce onarılması. Kimsenin canı yanmadan burada önlem alınsın” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.