Ümit Deniz akülü aracına kavuştu

Bedensel engeli Ümit Deniz’in akülü arabasının sürekli arıza yaptığı, ikinci bir aracı ihtiyacı olduğu haberi üzerine Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi hemen harekete geçti. Engelsiz Yaşam Merkezi’nden Merve Hanım haberde verdiğimiz telefon numarasından Ümit Deniz’e ulaştı, kısa süre sonra Değirmendere’den bir kadın hayırsever akülü arabayı getirdi. Ümit Deniz artık rahat edeceğini belirterek hem Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi’ne, hem de sesini duyuran gazetemize teşekkür etti.