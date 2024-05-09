Ümit Deniz akülü aracına kavuştu

Bedensel engeli Ümit Deniz’in akülü arabasının sürekli arıza yaptığı, ikinci bir aracı ihtiyacı olduğu haberi üzerine Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi hemen harekete geçti. Engelsiz Yaşam Merkezi’nden Merve Hanım haberde verdiğimiz telefon numarasından Ümit Deniz’e ulaştı, kısa süre sonra Değirmendere’den bir kadın hayırsever akülü arabayı getirdi. Ümit Deniz artık rahat edeceğini belirterek hem Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi’ne, hem de sesini duyuran gazetemize teşekkür etti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.