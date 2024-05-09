Kırmızı et fiyatları düşüşe geçti

Kasaplar Odası, Et ve Süt Kurumu'nun hamleleriyle kırmızı et fiyatlarında daha fazla düşüş beklediğini açıkladı.
“Geçen hafta 10 lira düşüş oldu ve bu hafta 20 lira oldu. Toplamda şu an 35 lira düşüş yaşanıyor.” O düşüş her hafta etikete yansıyor. Yükselen kırmızı et fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Fiyatlar geri gelmeye başladı.
Kırmızı ette ilk fiyat düşüşü karkas ette yaşandı. Öyle ki son 5 ayda en yüksek seviye nisan ayında görüldü. Karkas et fiyatları 375 liralara kadar çıktı. 2 Mayıs itibarıyla bu rakam 352 liraya kadar düştü.
İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi konuyla ilgili, “40 senedir bu işin içerisindeyim ben, uzun süre sonra hele Kurban Bayramı öncesi fiyatlar artardı şimdi artmadı düşüşe geçti. Kırmızı ette ham et fiyatları 265 liradan başladı 400 liraya kadar çıktı ve ardından geri gelmeye başladı, yaklaşık şu anda 35 liralık bir düşüş var” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.