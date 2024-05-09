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Kırmızı et fiyatları düşüşe geçti

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Kurban Bayramı da yaklaşırken tüketicinin en önemli gündemlerinden biri kırmızı et fiyatları. Beyaz ette gerileyen fiyatlar kırmızı ete de yansıdı. Et fiyatlarında bu hafta kilo başına 35 lirayı bulan düşüş yaşanmıştı.

Kırmızı et fiyatları düşüşe geçti mask
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Kasaplar Odası, Et ve Süt Kurumu'nun hamleleriyle kırmızı et fiyatlarında daha fazla düşüş beklediğini açıkladı.

“Geçen hafta 10 lira düşüş oldu ve bu hafta 20 lira oldu. Toplamda şu an 35 lira düşüş yaşanıyor.” O düşüş her hafta etikete yansıyor. Yükselen kırmızı et fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Fiyatlar geri gelmeye başladı.

Kırmızı ette ilk fiyat düşüşü karkas ette yaşandı. Öyle ki son 5 ayda en yüksek seviye nisan ayında görüldü. Karkas et fiyatları 375 liralara kadar çıktı. 2 Mayıs itibarıyla bu rakam 352 liraya kadar düştü.

İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi konuyla ilgili, “40 senedir bu işin içerisindeyim ben, uzun süre sonra hele Kurban Bayramı öncesi fiyatlar artardı şimdi artmadı düşüşe geçti. Kırmızı ette ham et fiyatları 265 liradan başladı 400 liraya kadar çıktı ve ardından geri gelmeye başladı, yaklaşık şu anda 35 liralık bir düşüş var” ifadelerini kullandı.

# HER, VAR, İstanbul, hafta

09 May 2024 - 23:51 - Gündem --- Okunma

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