Balıkçının oltasına mercan balığı takıldı

Kirazlıyalı’da balık tutmaya çıkan Cevdet isimli vatandaş, oltasına mercan balığı takılınca büyük şaşkınlık yaşadı. Balık ile çektirdiği fotoğrafı gazetemize gönderen vatandaş, “Çok şükür Körfezimiz temizleniyor. Artık bu bölgede mercan balığı da yakalamaya başladıysak gerçekten temizlik olmuş demektir. Balığı ilk gördüğümde gerçekten şaşırdım ve çok mutlu oldum. Umarım bundan sonra daha fazla çeşit balık ile karşılaşırız ve denizimiz kirletilmez” dedi.