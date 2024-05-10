Balıkçının oltasına mercan balığı takıldı

Kirazlıyalı’da balık tutmaya çıkan Cevdet isimli vatandaş, oltasına mercan balığı takılınca büyük şaşkınlık yaşadı. Balık ile çektirdiği fotoğrafı gazetemize gönderen vatandaş, “Çok şükür Körfezimiz temizleniyor. Artık bu bölgede mercan balığı da yakalamaya başladıysak gerçekten temizlik olmuş demektir. Balığı ilk gördüğümde gerçekten şaşırdım ve çok mutlu oldum. Umarım bundan sonra daha fazla çeşit balık ile karşılaşırız ve denizimiz kirletilmez” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.