Otoparklarda karavan sorunu

Karavan sahipleri kendilerine yer gösterilmediği için mecbur otoparkları kullanmak zorunda kaldıklarını söylerken diğer vatandaşlar ise otoparklara park eden karavanların gece kullanılmasından şikayetçi. Vatandaşlar, “Kimse karavanların park etmesine karşı değil. Karavanlar gece kullanılıyor. Akşam saatlerinde önünde mangal yapılan, sofra kurulan mekanlar haline geldi. Bu durum gerçekten güvenlik sorunu yaratıyor. Aracını park etmekle aracı park edip alem yapmak arasında fark var. Bu konuda belediyelerin artık bir çalışma yapması gerekiyor. Büyükşehir Belediye binasının arkasında otopark artık karavan otoparkına döndü. Bu konuda yetkililerin bir şey yapmasını istiyoruz. Talebimiz karavan sahiplerine özel ve güvenli bir alan bulunsun” dedi.